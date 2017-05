Plíšková může v pražské Stromovce získat životní úspěch, touží po titulu.

„Finále v Praze patří mezi moje největší dosavadní úspěchy a samozřejmě bych ráda získala titul,“ říkala po postupu přes Ostapenkovou.

Finále Prague Open: Kr. Plíšková vs. Barthelová zápas sledujeme v podrobné on-line reportáži

Svou soupeřku v semifinále porazila česká hráčka i díky 17 esům. „To je na antuce docela dost, i když to je tady docela rychlý. Takhle kdyby to šlo dál, tak to je docela dobré,“ přeje si.