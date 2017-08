Jak na Rybárikovou? Zeptám se sestry, plánuje Kristýna Plíšková

Plíšková se na dvorci ve Flushing Meadows představila pouhý měsíc od chvíle, kdy si ošklivě zranila prst na turnaji v čínském Nan-čchangu.

„V tu chvíli jsem byla strašně zklamaná a smutná. Hrála jsem dobře a v Číně jsem mohla udělat třeba i titul,“ vzpomíná.

Jak se vám zranění přihodilo?

Chtěla jsem jim vysvětlit, aby větrák foukal na mě. Seklo mě to ale do palce a měla jsem šest stehů na levém palci. Hrát dál se nedalo. Byla jsem v šoku. Nečekala jsem, že bych vůbec mohla krvácet. Až rozhodčí mi řekl, že mám všude dost krve. Nevím, jestli bylo něco s větrákem špatně, ale asi by se tohle na WTA nemělo stávat.

Je palec už v pohodě?

Už je to úplně dobré, srostlo to.

Lekla jste se hodně, když jste viděla zakrvácenou ruku?

Když jsem viděla krev, tak ano. Do té doby jsem chtěla jít hrát. Jenže pak to hrozně krvácelo a mě začalo napadat všechno možné. Ještě když vím, co se stalo Petře. Cítím to, necítím to? Za jak dlouho budu moct hrát?

Dělali si si z vás kvůli kuriózní situaci lidé legraci?

Do teď furt slyším: „Bacha, tamhle je větrák, běž radši obloukem!“ To mi asi chvíli ještě zůstane, ale já si z toho dělám taky srandu.

Pojďme k US Open. Hrajete po třech letech v hlavní soutěži. Jaké to je?

Loni jsem hrála kvalifikaci, to byla hrůza. Hlavní soutěž je velká úleva.

S jakou motivací jste šla do zápasu. Hlavně přežít?

To se povedlo dobře. Přežila jsem na začátku docela rychle, žádné trápení, ušetřila jsem energii.

S Egučiovou jste loni hrála finále v čínském Dalianu, kdy se zranila. Stihly jste se po zápasu pobavit?

Teď ne, protože asi nebyla nadšená z toho, že dostala 12:4. Nechtěla jsem ji štvát. Psala jsem si s ní během roku, jak na tom je. Není to pro ni lehké, je nevyhraná.

Ve druhém kole narazíte na Magdalénu Rybárikovou. Co očekáváte?

Nehrála jsem s ní, ale párkrát jsem ji viděla. Letos chytila druhý dech potom, co byla zraněná. Moc ale nevím, zeptám se ségry.