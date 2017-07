„Muška“ měla tři mečboly. Hrála slušně, uznala Kristýna Plíšková

Soudě jen podle žebříčku WTA, měla to být pro Kristýnu Plíškovou ve 2. kole tenisového ITS Cupu jasná záležitost. Vždyť její soupeřka Karolína Muchová je nyní až v polovině čtvrté stovky. Na kurtu to ale byla mimořádná bitva, ve které musela Plíšková odvracet tři mečboly, než nakonec vyhrála 6:4, 5:7 a 7:5.

„Zápas byl nahoru dolů. I já jsem měla mečboly ve druhém setu,“ připomněla Kristýna Plíšková. „Musím ale dát kredit i soupeřce, hrála docela slušně,“ uznala.

Muchové, mezi fanoušky nazývané Muška, se na domácím turnaji obvykle daří, v minulých letech ještě jako náctiletá postupovala vždy do čtvrtfinále. Letos však prožívá složitý návrat po zranění ruky.

„Už je to lepší, ale chybí mi zápasy. Zatím nejsem moc spokojená, protože téměř v každém, který jsem prohrála, jsem bojovala spíše sama se sebou, než že by mě někdo rozstřílel,“ prozradila před turnajem. V prvním kole otočila zápas s Italkou Gatto-Monticoneovou a pak mohla žehrat na nepříznivý los, který jí do cesty poslal nasazenou jedničku Plíškovou, hráčku z první padesátky. I tak chtěla uspět. „Mám cíl vyhrát turnaj. Ale uvidím, jak to půjde,“ prohlásila směle.

Na kurtu dvacetiletá Muchová ukázala, že nešlo jen o slova. Měla na své straně i bouřlivou podporu zaplněného centrkurtu. Po ztracené první sadě se postupně rozehrála a pestrou hrou dokázala soupeřku zatlačit. Přesto mohla Plíšková zápas ukončit po dvou setech, ale za stavu 5:4 nevyužila mečbol. „Soupeřka v tu chvíli zahrála dobře,“ uznala rodačka z Loun.

Muchová srovnala na 1:1 a ve třetí sadě si při podání soupeřky vytvořila tři mečboly. V kritickou chvíli si Plíšková pomohla servisem a rozhodující set vyhrála 7:5. „Na konci jsem zabojovala. Asi mám víc zkušeností, to asi rozhodlo,“ mínila.

V dnešním čtvrtfinále ji čeká šestá nasazená, Švédka Petersonová. „Kdysi jsme spolu jednou hrály, ale tady jsem ji nesledovala,“ přiznala Plíšková, která zatím nemůže být se svými výkony v Olomouci spokojena. „Zápasy jsou vyrovnané a já nehraju svůj úplně nejlepší tenis. Je těžké se tu dostat do top formy, ale poprala jsem se s tím,“ hledá pozitiva.

Muchová mohla být se svým statečným bojem spokojená. Body do žebříčku jí nepřinesl, ale získala alespoň víru ve vlastní schopnosti, kterou poztrácela při složitém návratu po zranění. „Trošku se trápím se sebevědomím, ale vím, že mi pomůže, když budu hodně hrát,“ nepochybuje.