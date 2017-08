Vazy nevazy, průkopnice Navrátilová se nedokázala All Star Game vzdát

Česko letos dostalo šanci vybrat hned tři zástupce. Sedmnáctiletou brněnskou křídelnici Navrátilovou a její ostravskou vrstevnici Miklíkovou doprovázel Vít Krejčí, který už v dresu Zaragozy naskočil do španělské ligy.

A byli na kempu vcelku vidět. Navrátilová s Krejčím si dokonce vybojovali nominace do All Star zápasů.

„Konkurence tam byla docela velká. Holky z Evropy jsou šikovné. Bylo neskutečné, kolik trenérů vás tam sledovalo. Řekla bych, že jsem si to užila maximálně, jak jsem mohla,“ vyprávěla Navrátilová své zážitky z izraelské Naharije.

Účasti v závěrečném utkání kempu si váží o to víc, že nechybělo mnoho a málem o ni přišla: „V zápase před All Star utkáním jsem si zvrtla kotník. Když mě vybrali, nemohla jsem říct, že nehraju, i když jsem měla podezření na poraněné vazy. Zavázala jsem to a šla hrát.“

Vliv na nominaci do basketbalového zápasu měly i nebasketbalové aspekty. Více o tom už křídlo z SŠMH Brno: „Nebylo to jen z herní stránky, ale také jaký člověk je a jak se chová na trénincích. Hodnotila se i komunikace, viděly jsme se poprvé v životě. Jsem ráda, že jsme nedělaly ostudu a ukázaly, že v Česku není basket na tak špatné úrovni.“

Právě v komunikaci mezi hráčkami a hlavně na úrovni trenér-hráč a v entuziasmu koučů při vedení tréninkových jednotek viděla Navrátilová obrovský posun.

„Budu vzpomínat na lidi a celkovou mentalitu na trénincích, jak byly vedené. Je to neskutečný zážitek a jsem za něj vděčná. Všechny vzpomínky nejde ani odvykládat. Jsem ráda, že jsme si mohly popovídat o životě. Našla jsem si nové přátele,“ popisuje nadšeně.