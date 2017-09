Když 6 je víc než 7. Proč se rodákovi z Libave klaní celý New York

Své umění ukázal Porzingis v uplynulých dnech i na evropském šampionátu, kde dotáhl Lotyšsko do čtvrtfinále a byl možná vůbec tou největší hvězdou celého turnaje.

Byl to ostantě ten nejlepší krok bývalého prezidenta Knicks a slavného kouče Phila Jacksona, když si před dvěma lety čtvrtým výběrem v draftu zajistil málo známého pivota ze Sevilly. I když mnozí tvrdí, že to bylo spíš dílem náhody...

Přísní fandové newyorského klubu se chytali za hlavu. Věčně se usmívající blonďák si je však rychle získal na svou stranu skvělými výkony a teď je město prakticky jeho.

Dávno pryč jsou doby, kdy fanoušci v bílo-oranžovo-modrých dresech vítali Amarého Stoudemirea a Carmela Anthonyho jako nové posily a spasitele. První se s kariérou právě rozloučil izraelským titulem, druhý je sice stále v Knicks, ale jeho odchod zdá se být otázkou týdnů či měsíců.

Někdejší miláček Ameriky se dnes už neobjevuje ani na propagačním plakátu pro novou sezonu. Místo něj tam Porzingise doplnili španělský náhradník Willy Hernangómez a mladičký francouzský rozehrávač Frank Ntilikina. Sázet se bude na mládí.

Newyorčané se i přes slabé výsledky svých sportovních týmů rádi ukazují v jejich barvách. Jasně převažují dresy a trička Knicks a na nich je povětšinou jmenovka PORZINGIS.

Čerstvě dvaadvacetiletá hvězda je spolu se svérázným americkým fotbalistou Odellem Beckhamem Jr. největší postavou sportu v ikonickém městě. Daleko méně rozšířené jsou bílé dresy s číslem 7 (Carmelo Anthony), fandové teď nosí hlavně šestku. Porzingisova trička jdou na dračku, už jako nováček měl šestnáctý nejprodávanější dres v NBA, letos poskočil na sedmou příčku.

Ještě před pěti dny byla samozvaná nejslavnější aréna na světě Madison Square Garden oblečena do zeleno-modrého hávu. To tady pro New York Liberty vrcholily boje v play-off WNBA.

V neděli večer však basketbalistky Liberty vypadly a v pondělí už byla Garden oděna do barev New York Knicks a částečně také hokejových Rangers.

Vládnou plakáty s nabídkou permanentek na novou sezonu, hlavní tváří je Porzingis. I v týmovém fanshopu v aréně je jasný vliv hráče s přezdívkou The Unicorn (Jednorožec). Jeho dresů se tam nabízí zdaleka nejvíc, Anthony je pozapomenutý, Derrick Rose zapomenutý.

I v New Yorku teď sledují EuroBasket. Ovšem to se týká jen pravých basketbalových maniaků. Šampionát, který si popularitu mezi fandy v NBA získává jen velmi těžko, má však pro příznivce Knicks letos nový rozměr. Kromě Lotyšska mohli totiž Newyorčané držet palce i Litvě, za kterou nastupoval křídelník Mindaugas Kuzminskas, další oblíbenec fanoušků Willy Hernangómez ze Španělska zůstává ve hře. Hlavním lákadlem však byly výkony Porzingise.

Exceloval už v přípravě a na evropském šampionátu se do toho opřel naplno. Byl jeho třetím nejlepším střelcem, ze sedmi zápasů hned čtyřikrát překonal hranici 25 bodů a dotáhl svůj tým až do čtvrtfinále, kde po vyrovnané bitvě Lotyši podlehli Slovinsku 97:103.

Porážku však rozhodně nezapříčinil Porzingisův výkon. Ten se rozehřál a Slovinsko zasypal 34 body. Byl to jeden z nejlepších střeleckých večerů v historii EuroBasketu.V USA bylo o jeho výkonech slyšet a gratuloval mu i oficiální účet Knicks na Twitteru.

New York už Porzingis na svou stranu obrátil. Pryč jsou fotky fanoušků po draftu, kde mají hlavu v dlaních. Minulostí jsou snad už i neshody s vedením klubu, které odešly s prezidentem Jacksonem. Teď už jen zbývá dostat Knicks znovu do play-off a tam uspět, aby se mohl stát legendou klubu. A to by Kristaps moc rád.

„Zatím to pro mě bylo v New Yorku složité, lidé jsou tu velmi nároční. Moje cesta však teprve začíná a doufám, že tu zůstanu po celou kariéru. Chtěl bych, aby klub postupoval zase daleko v play-off a lidi si to užívali. New York je můj druhý domov,“ řekl Porzingis před měsícem pro web NBA.com.