Kreuziger konečně vstupuje do sezony. Abú Dabí mě prošťouchne, věří

Až do konce minulého týdne nabíral Roman Kreuziger výkonnost na Kanárských ostrovech, odkud ještě zamířil na krátký tréninkový blok do Itálie. V pondělí odletí do Emirátů, od 23. února závodí.

„Ten závod bude pro mě taková velká neznámá,“ říká.

S dlouhými týdny přípravy na sezonu je každopádně spokojen.

Jediný problém nastal při cestování na soustředění do Olivy, kam jsem dorazil bez kola a bez kufru,“ vypráví. „A také zpáteční cesta, při které jsem pro změnu musel procestoval půlku Španělska, byla poněkud komplikovaná.“

Pochvaloval si, že v Olivě se blíže seznámil s novými týmovými kolegy a nejen s nimi. „ Bylo dobré pozorovat, jak funguje zázemí týmu, protože styl práce na takovém týmovém soustředění je hodně podobný samotným závodům. Z tohoto pohledu to byla fajn akce.“

Naopak na Kanárských ostrovech už se později připravoval sám s trenérem. „Posledních deset dní jsem každý den jezdil intervaly za motorkou.“ Po návratu k jezeru Garda potom věnoval zvýšenou pozornost také časovkářskému speciálu.

Tréninková data může porovnávat s minulými sezonami, ale zvýšený význam jim zatím nepřikládá.

„Trenér je analyzuje, něco z nich vyčtu, jenže to porovnání stejně není úplně přesné. Někdy sezonu startujete ostřeji, jindy volněji, podle toho se pak mění i data. Já se k těm číslům úplně neupínám. Jak tělo reaguje v závodě, opravdu poznám až v Abú Dabí.“

Pocitově však cítí, že v přípravě odvedl velký kus práce. Počasí se především na Kanárských ostrovech nadmíru vydařilo. „Nebyl jsem ve stresu a v těch denních čtyřech až šesti hodinách jsem objel všechny intervaly, co jsem potřeboval.“



Podle předběžné startovní listiny, která byla na cyklistických serverech zveřejněna, by Kreuzigera na jeho zahajovacím závodu roku měli v Abú Dabí v barvách týmu Orica doprovázet Australané Edmondson, Ewan, Haig a Power, Němec Kluge, Slovinec Mezgec a Španěl Verona.

V převážně rovinatém čtyřetapovém klání bude rozhodující vrchařskou zkouškou cílové stoupání na Jebel Hafeet ve 3. etapě, do výšky 1025 metrů.

„Ten kopec je docela těžký a dlouhý, určitě půjde o dobrý test,“ říká český jezdec. Ve startovní listině figuruje řada vrchařských hvězd, včetně Kolumbijce Quintany, Itala Nibaliho, Španěla Contadora, Francouze Bardeta, Poláka Majky, Nizozemce Dumoulina či Američana van Garderena.

Dalším Čechem v závodě bude Petr Vakoč v sestavě stáje QuickStep, kterou povede jeho francouzský parťák Alaphilippe.

Roman Kreuziger v barvách australské stáje Orica. Jeho dres zdobí i česká vlajka.

„Měli bychom jet na Caleba Ewana,“ zmínil Kreuziger australského sprintera Oriky, jenž letos na Tour Down Under ovládl čtyři etapy a bodovací klasifikaci, tentokrát se však utká se sprinterskými těžkotonážníky: Britem Cavendishem i Němci Greipelem a Kittelem.

„Co se týče nás ostatních z týmu, máme pojmout první závody absolutně bez stresu,“ říká Kreuziger.

O svém dalším programu zatím mluvit nemůže, přestože ho pochopitelně zná. „Všechny naše další starty chce zveřejňovat tým. Asi i proto, že se dosud přesně neví, co pojedou bratři Yatesové a Cháves,“ zmínil tři mladé lídry stáje.

Vedení Oriky dosud definitivně nepotvrdilo, na kterých podnicích Grand Tour by se měli konkrétně objevit.

Kreuziger však o sobě minimálně naznačuje: „Program bych měl být podobný jako loni.“ Tehdy zahajoval evropský blok závodů v Itálii na worldtourovém Tirrenu-Adriatiku, později byl lídrem stáje Tinkoff na ardenských klasikách a v červenci se představil na Tour.

„Startuju sezonu poměrně pozdě. Kdybych zjistil, že jsem s něčím pozadu, nemám potom moc času, abych to pozměnil,“ soudí. „Ale já věřím, že základ mám dobrý. Abú Dabí mě prošťouchne a na dalších závodech bych už mohl být v popředí.“