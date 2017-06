Na Tour jsem se vždy uměl připravit, ujišťuje Kreuziger a čeká na nominaci

„Podobný test máme s týmem povinný vždy před sezonou v listopadu,“ vypráví Roman Kreuziger. „Jinak se spíše zaměřujeme na měření laktátů po práci na silnici. Je to přece jen přirozenější než na klinice, i když také tyto testy jsou velice precizní.“

Detailní údaje zůstanou pouze pro něj, nicméně hodnocení stavu vlastního těla je před vrcholem sezony pozitivní a stručné: „Cítím se dobře.“

Jedenatřicetiletého plzeňského cyklistu teď čekají dva kratší tréninkové bloky, jeden na Šumavě a druhý pravděpodobně v italském Bardolinu. V závěru příštího týdne potom bude obhajovat domácí titul na mistrovství Česka a Slovenska v Žiaru nad Hronom.

Prvního července pak má v Düsseldorfu vstoupit do své patnácté Grand Tour a osmé Tour de France.

Jistě, pouze v tom případě, pokud bude nominován...

V širším výběru stáje Orica stále figuruje třináct jezdců. Pojede jich devět.

„Oficiálně zatím nikdo nemá nic jisté,“ připomíná. „Šéf týmu Matt White byl s námi na Dauphiné a tento týden je i na závodě Kolem Švýcarska. Stále řeší konečnou nominaci. Ale co se týče naší skupiny, startující na Dauphiné, sportovní ředitelé byli spokojeni, jak jsme se postupně rozjížděli a dostávali do kondice.“

Trio vrchařů Simon Yates, Estéban Chaves a Roman Kreuziger by podle všech indicií mělo tvořit jádro týmu na Tour.

Během svého předchozího působení ve stáji Tinkoff zažil i sezony, kdy majitel týmu Oleg Tinkoff zveřejňoval sestavu pro francouzskou Grand Tour až pět dní před zahájením závodu. Tak dlouho však Matt White patrně čekat nebude.

„Myslím, že už koncem tohoto nebo začátkem příštího týdne vybranou devítku oznámí,“ soudí český jezdec. „Řeší to i s doktory, kteří vyhodnocují závody a tréninky a vidí, jak na tom kdo je.“

PŘED ROKEM NA TOUR. Ještě v dresu stáje Tinkoff na startu etapy u týmového autobusu, s dcerou Viktorkou za cílem v Bernu (uprostřed) i s dánským parťákem Valgrenem na pokoji v Morzine při malé oslavě průniku do Top 10 celkové klasifikace (vpravo).

Kreuziger je historicky nejúspěšnějším Čechem v celkové klasifikaci Tour. V jubilejním ročníku 2013 skončil pátý a celkem čtyřikrát za kariéru se prosadil do první desítky. Naposledy loni, když v poslední horské etapě vybojoval konečné 10. místo.

Na přípravném závodě Critérium du Dauphiné nyní obsadil 28. místo.

Věděli jsme, že to bude pro tělo záhul

„Odjížděl jsem na Dauphiné po vysokohorském kempu v Andoře s vědomím, že jsem na kempu nejezdil žádné velké intenzity,“ hodnotí. „Věděli jsme, že to bude záhul pro tělo, což se i potvrdilo. Pro nás ale bylo důležité, abychom se všichni den ode dne cítili lépe, a to se povedlo. I proto jsem se v poslední etapě pokoušel o úniky a zůstával co nejdéle v popředí, dokud to mělo smysl.“

NA SKOK V ČESKU. Roman Kreuziger při návštěvě Prahy.

V minulosti upřednostňoval před Tour starty na přípravném závodě Kolem Švýcarska, kde v roce 2008 triumfoval a třikrát stál celkově na stupních vítězů.

Loni jej stáj Tinkoff poprvé přesvědčila, aby před Tour absolvoval Dauphiné, a letos se stejný příběh opakoval i v Orice. Šéfové australského týmu si přáli, aby se na tomto závodě náležitě „sladili“ cyklisté, kteří mají být klíčoví na Tour.

„Pořád platí, že Dauphiné se mi jako závod nelíbí, že lepší je podle mě Švýcarsko,“ říká Kreuziger. „Ale pravdou je, že mi po něm zůstává více času do Tour, abych si odpočal a doladil formu i pár detailů.“

Data, vypovídající o výkonnosti, jsou podle něj podobná jako loni. A tehdy byl už v první polovině Tour ve výborné kondici.

„I když výsledkově to na Dauphiné tak nevypadalo, myslím si, že jsem s formou tam, kde jsem potřeboval být. Na Tour jsem se pokaždé uměl připravit. Nebojím se, že bych tentokrát připravený nebyl,“ ujišťuje.

„Pořád nám do startu chybějí skoro tři týdny a Tour skončí až za šest týdnů, což je spousta času. Mnozí, kteří už na Dauphiné byli excelentní, budou mít problém dojet do Paříže tak, aby jim nedošlo.“

Chaves se dostává do formy. Jakou dostane roli?

Z dalších předních jezdců Oriky byli v celkovém pořadí francouzské generálky třináctý Simon Yates a šestadvacátý Estéban Chaves.

Pro mladého Kolumbijce, loni senzačně druhého na Giru a třetího na Vueltě, šlo o první závodní start od 5. února. Tři měsíce mezitím řešil problémy se zraněným kolenem.

„Na to, jak dlouho nezávodil, vypadal Chaves nyní velice dobře,“ všímal si Kreuziger. „Kromě poslední etapy, kdy jel nejprve v úniku a potom už se trochu vypnul, se pokaždé držel v popředí. Naznačil, že pokud dobře zregeneruje, mohl by být na Tour připravený.“

KOLIK BUDE MÍT SIL? Esteban Chaves loni na Giru a Vueltě zářil, letos jej zabrzdilo zranění.

Přesto se v zákulisí spekuluje, že Chaves se ve Francii zaměří spíše na etapová prvenství případně vrchařský trikot, zatímco Simon Yates bude hlavním jezdcem Oriky pro celkovou klasifikaci.

Kreuziger se tak jako v minulosti v Tinkoffu může stát „tím druhým vzadu“ pro boj o absolutní pořadí.

„Ale o rolích v týmu se nemá cenu bavit, dokud nebudeme na startu,“ říká.

Itinerář závodu zatím detailněji nestudoval. „Ale projeli jsme si v rámci přípravy 8., 9. a 17. etapu,“ zmíní tři dějství Tour, která absolvují v Juře a v závěru závodu také v Alpách v etapě do Serre Chevalier.

„Co jsem slyšel, bude na letošní Tour více etap pro sprintery a míň kilometrů časovek. A dost nebezpečná má být hned pátá etapa.“

Ta vyvrcholí ve Vogézách na Planche des Belles Filles, tedy Planině krásných dívek. Teprve potřetí v historii se zde uskuteční dojezd etapy Tour, přesto už má toto až 20procentní stoupání pověst zrádné vrchařské zkoušky.

„Dojíždělo se tam v letech 2012 a 2014, kdy jsem na Tour nestartoval, takže ten kopec vůbec neznám,“ říká o vogézské hrozbě Kreuziger.

TESTOVÁNÍ. Zátěžový test Romana Kreuzigera tři týdny před Tour.

Při testech v karlínském středisku VO2max jej doprovázejí i manželka Michaela, tříletá dcera Viktorka a v kočárku druhá dcera Anička.

„Když je Roman doma, Viky se od něj nehne,“ povídá Michaela Kreuzigerová.

„A díky tomu, že za mnou občas vyrazili na závody nebo na kempy, má už Viky docela přehled i v dresech jezdců,“ pochválí dceru otec.

Tentokrát se však bude muset na Tour obejít bez motivační návštěvy rodiny. „Tím, že je Anička ještě dost malá, letos to na cestování moc není.“