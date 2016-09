Povedený start. Juniorští mistři světa Dušková, Bidař vyhráli v Ostravě

Soutěž ISU Junior Grand Prix 2016 v Ostravě byla pro sportovní dvojici Anna Dušková, Martin Bidař prvním startem v letošní sezoně. A start se povedl na výbornou. Svěřenci trenérky Evy Horklové vedli už po krátkém programu a po volné jízdě si pozici na nejvyšším stupni udrželi.

„Spokojeni jsme, velmi, ale... Trochu nás tíží svědomí, že tam byly chyby. Nebylo to perfektní,“ řekla po volné jízdě Anna Dušková. Sama se nevyvarovala zaváhání při kombinaci. „Byli jsme s Martinem trochu blíž u sebe, než normálně a jak jsem zpomalila, už to nebylo ono. Nepovedlo se to.“



Úřadující juniorští mistři světa Anna Dušková, Martin Bidař dominovali i v Ostravě.

Její partner zaškobrtnul v závěrečné části volné jízdy. „Asi došly síly. Nevím, jak se to stalo, možná jsem dal do jednoho odrazu víc síly... Tak jsem si jen říkal: Hlavně nespadnout!“ řekl Bidař.

Jeho partnerka se smála: „Chvilinku předtím jsem měla vizi, že se něco stane. On se na mě podíval, jako bychom už měli jízdu za sebou. Úplně jsem to cítila, že se to stane.“

Z prvního startu sezony si oba odnáší pozitivní pocity. „Cítila jsem se dobře, nebyla jsem ani nervózní, což je možná i trošku špatně. Trochu nervozity je vždycky lepší... Ale publikum bylo výborné, hodně nás podporovalo. Jízda nebyla špatná, ale výborná taky ne,“ dodala Anna Dušková.

Na druhém místě skončili Amina Atachanovová, Ilja Spiridonov z Ruska, třetí byli Američané Chelsea Liu, Brian Johnson.

Ani při slavnostním vyhlašování kategorie tanečních párů nechyběli na stupních pro nejlepší čeští krasobruslaři: druhou pozici obsadila dvojice Nicole Kuzmich, Alexandr Sinicyn.

„Jsme šťastni, opravdu hodně velká spokojenost,“ netajil Alexandr Sinicyn. Minulý týden ve francouzském St. Gervais ještě skončili těsně pod stupni vítězů na čtvrté pozici, v Ostravar Aréně se ale posunuli o dvě příčky nahoru. „V Ostravě jsme zajeli čistší volnou jízdu.“



Taneční pár Nicole Kuzmich, Alexandr Sinicyn skončil na ISU Junior Grand Prix v Ostravě na druhém místě.

„Vždycky existuje možnost se zlepšit, ale momentálně jsme opravdu moc spokojeni. Bylo dobré rozhodnutí, že jsme minulý týden závodili ve Francii. Dostali jsme se do soutěžního módu, zbavili se nervozity a v Ostravě se nám povedly výborné programy,“ dodala Nicole Kuzmich.



Domácí prostředí v Ostravar Aréně je neznervózňovalo. „Spíš to bylo naopak. Věděli jsme, že nám pomůže domácí publikum, že nás bude povzbuzovat,“ řekl Sinicyn.

Soutěž tanečních párů vyhrál americký pár Lorraine McNamaraová, Quinn Carpenter; třetí pozice patří ruskému páru Arina Ušakovová, Maxim Nekrasov.

ISU Junior Grand Prix je seriálem soutěží pro nejlepší juniorské krasobruslaře ve věku od 13 do 19 let (v případě párových disciplín do 21 let věku u mužů). Seriál zahrnuje sedm soutěží. Šest nejlepších jednotlivců resp. párů v každé kategorii se kvalifikuje do finále, které se uskuteční na začátku prosince v Marseille.