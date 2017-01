Zakázali jí bruslit. Ale takhle já neskončím, rozhodla Kostnerová

Proč do toho ještě šla? Copak nesledovala televizi? Neviděla loňské skokanské smršti ruských děvčátek?

Svým comebackem hazarduje italská mistryně světa z roku 2012 a pětinásobná evropská šampionka se svým jménem.

„Nemusí to být úplně dobrý tah,“ varoval ji i dlouholetý sparingpartner a kamarád Tomáš Verner.

Jenže nemohla si pomoci. Odmítla skončit coby distancovaná žena.

„Skandál mého bývalého přítele ve mně zanechal pachuť,“ odvětila Vernerovi. „Nechci, aby někdo jiný ukončil kariéru za mě.“

Italský olympijský výbor pro ni žádal čtyřletý trest za to, že expříteli Alexi Schwazerovi údajně pomohla vyhýbat se antidopingovým kontrolám. Olympijský vítěz v chůzi byl před hrami v Londýně pozitivně testován na EPO. Kostnerová posléze dostala v roce 2015 distanc na 21 měsíců. „Byla jsem z toho deprimovaná a zklamaná.“

Dnes ujišťuje: „Je to pro mě uzavřená kapitola. Nevracím se proto, abych někomu něco dokazovala, ale protože mě bruslení pořád baví. Chci se pokusit dostat se až na hranici svých schopností.“

TAK DLOUHÁ KARIÉRA... Byla ověnčena i pěti tituly mistryně Evropy.

Když nesměla závodit, žila dočasně v Římě, studovala balet a na vysoké škole historii umění. Pracovala na fyzičce, trávila více času s rodinou. Sestřenice Isolde se v minulosti stala mistryní světa v alpském lyžování, otec byl kapitánem italské hokejové reprezentace. „Hokej jsem od něj měla zakázaný,“ pousměje se.

Pro návrat do závodů si nezvolila svoji oblíbenou tréninkovou základnu v Oberstdorfu, kde strávila většinu kariéry. Přesídlila do Petrohradu k trenérskému veteránovi Alexeji Mišinovi. Slavný kouč Jevgenije Pljuščenka měl nastartovat její druhou kariéru. „V Rusku je větší zima než v Oberstdorfu. Ale byl to krok dobrým směrem,“ soudí.

Mohutný aplaus ji ve středu vítal v Ostravě na ledu. Ač kdysi platila za královnu lyrických jízd, odbruslila krátký program na rockovou hudbu Led Zeppelin a odbruslila ho výborně.

Hlas má nadále jemný a pohled zasněný. V Ostravě startovala už na juniorském mistrovství světa 2003. „Někdy mi to připadá jako včera. Ve skutečnosti od té doby utekla spousta vody,“ říká. „Dospěla jsem, vyrostla. Přesto jsem neztratila vášeň pro tento sport.“

Mišin ji po jízdě odhání od novinářů do šatny. Poslechne ho, ale vzápětí si to rozmyslí, vrátí se a dlouze líčí, jak je krásné být opět při tom.

Pro nejmladší aktérky mistrovství je zjevením, legendou z minulosti. Sedmnáctiletá česká mistryně Michaela Lucie Hanzlíková, oslavující při svém debutu postup do finále z 15. místa, udiveně říká: „Carolina jela poprvé Evropu už před čtrnácti lety? To mi přijde tak zvláštní. Těšila jsem se, až ji tu poprvé naživo uvidím. A už jsme se pozdravily.“

Ve volné jízdě se Kostnerová v pátek postaví trojité síle ruských teenagerek v čele s obhájkyní titulu Jevgenijí Medveděvovou.

Drží prozatím bronzový post.

„Ale ty Rusky budou skákat jako stroje,“ tuší Verner.