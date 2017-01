Březina pomáhal soupeři. Ale s axelem si český krasobruslař nepomohl

dnes 5:59

Ještě než začala soutěž mužů, vysloužil si Michal Březina od funkcionářů bruslařské unie ISU ocenění za čin fair play. Izraelci Danielu Samohinovi, spolufavoritovi soutěže mužů na ME, nedorazila všechna zavazadla včetně bruslí. A tak Březina organizoval záchrannou akci. Telefonoval do Brna otci, ať do Ostravy přiveze Samohinovi brusle náhradní.