Staněk atakoval svůj rekord, i když jen před závodem: Mám důvod si věřit

Výsledek? Čtvrtý muž letošních světových tabulek měl dobrý odhad. „Naměřili to na 21,99,“ hlásila před vyhlášením vítězů česká medailová naděje pro blížící se mistrovství světa, které začne příští týden v Londýně.

V Novém Městě to byl jeho nejdelší pokus, v závodě samotném na takový nedosáhl. Vadit mu to ale nemuselo, i tak ve svém posledním vystoupení před šampionátem předvedl skvělou sérii.

Ve druhém a posledním pokusu poslal kouli na totožnou metu 21,65, což je jeho druhý nejlepší výkon v kariéře. Navíc všech pět platných pokusů bylo za hranicí 21 metrů, nejkratší měl hodnotu stále skvělých 21,12.

Co tomu všemu vzhledem k šampionátu říkáte?

Že je forma zatím skvělá a že se do Londýna těším.

Prý jste z posledního soustředění ale přijel hodně unavený, je to pravda?

No ráno jsem se sbíral jako důchodce, ale teď je to výborné a důležitá je také vyrovnanost hodů.

Všech pět hodů bylo 21 metrů, jen jeden se vymykal.

Ten upadl od krku, bylo to někam na dvacet a půl metru, tak jsem ho nechtěl.

Co říkáte takové formě před světovým šampionátem?

Jsem hrozně rád, že takhle vyjela, chystáme se na to, že to tak bude i v Londýně.

Když vezmeme ten pokus z před závodu, tak jste jím atakoval svůj nedávný český rekord, který má hodnotu 22,01. Překonáte ho v Londýně?

Bylo by to hezké, snad padne i tam.

Věříte si na něj?

Podle formy a výkonů mám důvod si věřit.