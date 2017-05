Koulařský velevrh šampiona Kovacse i skvělý progres mladičké oštěpařky

Kovacs si na čtvrtečním mítinku v americkém Tucsonu vylepšil o jeden centimetr osobní rekord na 22,57 metru. Sedmadvacetiletý koulař tím potvrdil své osmé místo v historických tabulkách. Dál vrhl naposledy jeho krajan Kevin Toth v roce 2003 (22,67).

Stříbrný medailista z loňských olympijských her v Riu de Janeiro Kovacs si dva roky staré osobní maximum vylepšil hned prvním pokusem. Ještě dvakrát ze čtyř vrhů, které absolvoval, překonal hranici 22 metrů. Jeden pokus měl neplatný. „Je skvělé začít rok 2017 osobákem na první pokus,“ pochvaloval si Kovacs.

Závod vyhrál takřka o dva metry. Druhý skončil jiný Američan Josh Freeman, který poslal kouli do vzdálenosti 20,58.

Ohromné zlepšení Tugsuzové

České oštěpařce Barboře Špotákové vyrostla nová soupeřka. Dvacetiletá Tugsuzová pokořila ve čtvrtek v Baku výkonem 67,21 metru evropský rekord do 23 let. Dostala se tím také do čela letošních světových tabulek.

Tugsuzová tak potvrdila ohromný vzestup výkonnosti v této sezoně. Na konci roku 2016 měla osobní rekord 58,95 metru. V dubnu se ale na mítinku v turecké Antalyi dostala výrazně přes šedesátimetrovou hranici (64,30) a v Baku si osobní rekord vylepšila bezmála o další tři metry a suverénně zvítězila.

O nejlepší výkon v kategorii do 23 let připravila polskou oštěpařku Marii Andrejczykovou, která loni hodila o deset centimetrů méně. Obě mladé oštěpařky se utkají v červenci na mistrovství Evropy do 23 let v polské Bydhošti.

Čtvrteční výkon ale Turkyni Tugsuzovou řadí také do okruhu favoritek pro seniorské mistrovství světa v Londýně. Jedenadvacetiletá Chorvatka Sara Kolaková loni vyhrála olympiádu výkonem 66,18 metru, Běloruska Tatsiana Chaladovičová se stala mistryní Evropy za 66,34 metru. Evropského šampionátu v Amsterdamu se loni zúčastnila i Tugsuzová. V kvalifikaci skončila jedenáctá a do finále nepostoupila.