Koudelka a spol. začali trénovat skoky na Ještědu

„Jsem šťastný, už mi to chybělo, dva měsíce jsem neskákal. Je to pro mě nová krev do žil,“ řekl český skokan číslo jedna Roman Koudelka. „Je super, že nám vyšlo počasí a hlavně nefouká, což se tady v Liberci platí zlatem.“

Sluníčko se prokousává přes mraky, teplota stoupá ke dvacítce a skokani se začínají potit. Na sobě totiž mají úplně stejné kombinézy, v jakých závodí za zimních mrazů. „Není to příjemné, ale jsme na to zvyklí,“ usmívá se Koudelka.

Skokani každý den absolvují pět pokusů na středním můstku. Nahoru vyjedou lanovkou a pak musí sejít po schodech k nájezdu. Po každém skoku vezmou pod můstkem do ruky vysílačku a vyslechnou si připomínky trenéra.

Třeba Roman Koudelka musí zapracovat na letové fázi. „Mám problémy na prvních padesáti metrech, protože vylítávám nakřivo. Ale už na prvním tréninku na Ještědu jsem měl pocit, že je to lepší,“ pochvaluje si Koudelka. „Doufám, že se mi podaří problémy odstranit a zima bude vypadat líp než ta letošní,“ dodává muž, který v celkovém hodnocení Světového poháru letos obsadil 25. místo, což bylo oproti minulým dvěma sezonám značné zhoršení.

Čeští reprezentanti sice teď začínají skákat, ale v nohách už mají pernou přípravu v posilovně. „Máme za sebou čtyřtýdenní silový blok. Byl dost intenzivní a kluci byli dost bolaví,“ říká asistent reprezentačního trenéra Jaroslav Šimek. „Letos chceme udělat víc skokanských tréninků na můstcích než vloni. Patří k tomu i napodobivá cvičení na suchu nebo cviky na protažení zádových svalů, aby se zlepšilo nájezdové postavení,“ vysvětluje Šimek.

Na Ještědu chybí zkušení mazáci Janda a Hlava, kteří jsou v jiné tréninkové skupině. Jinak se tu do pátku bude připravovat většina reprezentantů. Nejstarším z nich je 27letý Roman Koudelka, který kolem sebe má mladíky kolem dvacítky - Poláška, Štursu, Vančuru nebo Sakalu. „Dřív bylo znát, že ke mně trochu vzhlížejí, ale teď už jsou zkušenější a dělají si ze mě i legraci,“ směje se Koudelka.

Devatenáctiletý Viktor Polášek se v uplynulé sezoně proslavil jako juniorský mistr světa. „Vůbec si to nepřipouštím, protože teď mě čeká ten nejtěžší krok: přechod do mužské kategorie. Ale věřím si,“ ujistil Polášek. „První skoky po měsíci a půl pro mě byly docela nervy. Teď je potřeba se soustředit na to, abych vypiloval techniku a do sezony pak vstoupit tak, abych nezačal skákat dobře až v polovině sezony jako vloni.“

Dlouholetý reprezentant Jan Matura včera dopoledne sledoval snažení svých kolegů už jen jako divák. Po minulé sezoně, ve které ve Světovém poháru nezískal ani bod, se rozhodl ukončit kariéru. U skoků však zůstává: stane se novým asistentem reprezentačního trenéra a bude mít na starosti mimo jiné materiální vybavení závodníků. Liberec bude v létě hlavním centrem českých skokanů. „Financí nemáme tolik, a tak se snažíme využívat domácího prostředí. Dukla nám dává k dispozici ubytování a na Ještěd je to blízko,“ uvedl trenér Šimek.

Do konce týdne čeká skokany soustředění na menším ze dvou ještědských můstků. Za měsíc se však dostanou i na ten velký. V akci bude kompletní reprezentace poprvé k vidění 16. června při Velké ceně Lomnice nad Popelkou.