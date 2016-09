Kouč Plíškové: Poslat obě Williamsky domů z US Open, to by byla pecka!

Než ve středu Plíšková vkročila do betonového kotle zvaného Ashe Stadium, Vaněk ji chlácholil: „Jdi, předveď solidní výkon a musíš vyhrát!“

A pak z lóže zíral, v jakém klidu Češka umravnila chorvatskou teenagerku Konjuhovou 6:2, 6:2. „Nejvíc mě potěšilo, jak to zmákla psychicky,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Trenér Jiří Vaněk s Karolínou Plíškovou a Barborou Strýcovou.

Po bitvě s legendární Venus Williamsovou se ocitla v jiné roli, že?

Ano. Nejprve jsme se připravovali na Radwaňskou, což je pro Karolínu vysloveně neoblíbená soupeřka. Překvapilo nás, že postoupila Konjuhová. Najednou Káju čekal úplně jiný zápas.

A nervozita spojená s pozicí favoritky. Bál jste se, zda ji unese?

Konjuhová za sebou měla životní mač. Přepadaly mě trochu obavy, jak Kája unese věci okolo. Jestli si na sebe nevytvoří zbytečný tlak. Viděla velkou šanci na postup do semifinále.

Jenže předvedla se jako velká mazačka. Potvrdila, že stále dozrává?

Jsem za ní strašně šťastnej. Jako bývalý profík na ní nejvíc obdivuju ten vnitřní klid. Má ho v sobě. Nešílí z vítězství, neskáče do stropu. Nevidím rozdíl v její reakci po výhře ve druhém kole na menším turnaji a ve čtvrtfinále US Open. Přitom letos musela leccos strávit.

Co přesně myslíte?

V minulých sezonách letěla nahoru. Teď obhajovala hodně bodů, začátek se jí úplně nepovedl. Čekala na nějaký pronikavý úspěch. Nedařily se jí grandslamy. Loni prohrála pět finále, většinou těsně, chuděra. Utěšoval jsem ji: Neboj, to opravdu velký finále na tebe teprve čeká.

V SEVŘENÍ TRIBUN. Karolína Plíšková ve čtvrtfinále US Open.

Zatím jím bylo srpnové utkání o titul v Cincinnati. Hodně ji povzbudil triumf nad Kerberovou?

Nakoplo ji už vybojované čtvrtfinále s Kuzněcovovou. Před finále jsme pak na ni koukali s kondičním trenérem a říkali si, že je úplně jiná. Víc se rozhýbala, poctivěji se rozehrála. Bylo vidět, že pohár chce ještě víc než dřív. Hlava jí teď funguje na sto procent.

Grandslam bývá úmorný i fyzicky, nicméně na ní není znát nějaká únava. Je po pěti utkáních opravdu fit?

Je. Ona totiž na kurtu zvláštním způsobem šetří energii. Má ten dar od Boha. Působí klidně a uvolněně, zatímco ostatní holky jsou zaťaté a rychleji jim odcházejí síly. Jsou v porovnání s ní namakanější, ale po zápasech je mnohem víc bolí svaly.

Zároveň ovšem musí být dobře připravená, ne?

To jo, místo olympiády makala deset dní v Praze a dostávala pekelně zabrat. Kondičně i tenisově. I proto je na tom teď tak fantasticky. Navíc jí my trenéři teď můžeme předhazovat, že jí takové soustředění může v sezoně zatraceně prospět.

V semifinále narazí na superstar Serenu Williamsovou. Karolína se jí však nelekne, souhlasíte?

Ona se nepodělá z nikoho a ničeho. Spoustu podružných věcí neřeší. Jasně, víme, že Serena je v New Yorku dvojnásobně silná. Požene ji kotel 23 tisíc lidí. Jenže Karolína se nenechá zastrašit, což předvedla už proti Venus. Má před sebou obrovskou výzvu: Poslat domů obě Williamsky z US Open, to by byla pecka! Co víc by mohla dokázat?