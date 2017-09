Kouč Kotyza: Kája unikla z klinické smrti. Potřebuje si uklidit v hlavě

Už v předchozí partii proti domácí kvalifikantce Nicole Gibbsové otáčela Karolína Plíšková velmi nepříznivý vývoj. V sobotní řeži s Číňankou Čang Šuaj (26. na světě) se nechala zatlačit až na úplnou hranu vyřazení.

Při mečbolu se spasila odvážným forhendem po lajně. Ve zlomovém okamžiku nečekala na soupeřčinu chybu, sama rozhodla o svém osudu. Nasazená jednička vyhrála 3:6, 7:5, 6:4. Pořád se však na turnaji patřičně neodvázala.

„Očekává od sebe velký výkon, ale ten se nedostavil,“ říká kouč Kotyza. „Nesmí se dívat moc dozadu ani moc dopředu. Základem je nic nečekat a chtít hrát to nejlepší.“

Co byste vypíchnul při hodnocení zápasu?

Kája se ocitla v klinické smrti. Při soupeřčině mečbolu konečně zahrála forhend po lajně a dostala se zpátky. Už předtím musela bojovat o každý game. Číňanka hrála výborně a moc jí toho nedovolila. Kája se tu zatím necítí dobře. Není v potřebné pohodě. Byť odehrála nejkvalitnější ze tří dosavadních zápasů, musí se zlepšit.

Největším plusem jsou opět výborně zvládnuté klíčové momenty?

Tahle schopnost ji odlišuje od zbytku holek. Některé hrají lépe než ona nebo mají lepší pohyb. Jenže Kája si dokáže najít cestu, jak vydržet a na konci to zvládnout nervově, ačkoliv to v ní pořádně bublá. Čang byla možná většinu utkání lepší hráčkou, jen to správně neposkládala. V závěru už jsem Káje věřil.

Co se dá udělat, aby byla v pohodě?

Tohle je situace, kterou jako jednička zažívá poprvé. Trénovala dobře a odehrála slušné zápasy před US Open, ale možná paradoxně tím od sebe očekávala od začátku turnaje velký výkon. Ten úplně nepřišel a očekávání se srazilo s realitou. Základem je nečekat nic a chtít hrát to nejlepší. To je umění.

Jak její mysl dostat do takového stavu?

Nad tím si lámeme hlavu všichni. I Kája sama. Někdy to klikne samo od sebe, někdy se snažíte a vůbec nic se neděje.



Co děláte, abyste ji navedli do pohodové nálady?

Už jenom to, že se o věcech bavíme, je úspěch. Kája není totálně otevřený typ člověka. Své věci si ráda zpracovává v sobě, což je v pořádku. Teď by ale bylo dobrým znamením, kdyby to ze sebe spíš chtěla dostat ven. Tenhle zápas určitě hodně pomůže. Když vyhraje z mečbolu třetí kolo grandslamu proti skvěle hrající soupeřce, tak to musí být vzpruha.

Jak budete utkání rozebírat?

Nemá cenu jí zdůrazňovat, co bylo špatně. Naopak se musí soustředit na své přednosti. K tomu směřujeme i na tréninku. Má trochu potíže s předloktím a ramenem. Ale pokud to půjde, musí dobře servírovat, zavřít oči u forhendu, protože ten je pořád opatrný. Nebát se hrát po lajnách a vydržet do koncovky, ve které je nejsilnější.



ZE VZDUCHU. Z netradičního úhlu zachycená příprava na forhend v podání Karolíny Plíškové.

Viděl jste už někdy, aby se po triumfu takhle hlasitě radovala?

Takhle to je, když vytahuje zápas z těžké situace. Podobné to bylo na Roland Garros, kde toho od sebe moc nečekala a bojovala o každou výměnu. Nevypadalo to krásně, ale o to bylo vítězství cennější.

Jaký je ideální stav mysli, ve kterém by měla zůstat do konce turnaje?

Vůbec nic nečekej. Ale zkus tam nechat všechno. Potom si to zhodnotíme... Nesmí se dívat ani moc dopředu, ani moc dozadu, to je na houby. Je hodně přemýšlivý typ a dokáže věci analyzovat. Jenže potom má v domečku na krku zbytečně moc hraček, které v něm nemají co dělat. Hodilo by se v pokojíčku uklidit a přebytečné hračky vyházet z okna, aby bylo víc prostoru pro kotrmelce.

V dalším kole potká Američanku Bradyovou nebo Rumunku Niculescuovou. Žádné hvězdy. Zase to bude záludné?

Podívejte se, jak se vyvíjí pavouk – tohle žádná výhoda není. Super rivalka znamená, že Kája automaticky zbystří. Rozjede to a nemusí nad ničím přemýšlet. Ale tohle je další brouček, kterého v hlavě nechceme mít. Z deseti míst slyší, že by tuhle a tamtu měla porazit. Musí si představit, že neví, jak se soupeřka jmenuje nebo jak vypadá.

Jak si nejlépe odpočine ve volných dnech?

Ona si udělá radost, když se projde s platební kartou po Páté Avenue. My pak nemusíme dělat nic. (směje se) Bylo by fajn takový režim zachovat. My půjdeme do Chipotle (mexická restaurace) a Kája ať se jde provětrat po obchodech.