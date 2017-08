Pot a dřina házenkářských Andělů. Holky jsou nadupané, chválí kouč Mostu

Jak se vám povedlo Dvořákovou přesvědčit, aby nekončila?

Šlo o kolektivní přemlouvání. Velmi ji potřebujeme do obrany. Začal jsem s tím já hned po zisku titulu, pak výborně zapracovaly holky.

Jsou i další novinky v kádru?

Asi největší změna je, že jsme se rozloučili s pivotmankou Ájou Míšovou. Nezapasovalo to, za rok neudělala velký pokrok. Posily musíme brát z mládeže. Naše dorostenky, co vyhrály ligu, se zase posunuly dál. Což je perfektní, kádr je ještě vyrovnanější. Samozřejmě potřebují čas, ale jsou to obrovské talenty a věříme na ně. Navíc se vrátily zraněné Borovská nebo Buchnerová.

Jak vás ranilo, že Most nevzali do kvalifikace o Ligu mistryň?

Chyběla nám tribuna a kapacita haly, bohužel jsme pravidla nesplnili. Velká škoda. Těšili jsme se a věřili, že to vyjde. Jsme dost zklamaní. Byla by to krásná změna. I když už kvalifikace byla velmi těžká, ale proč ne, Pohár EHF by nám neutekl, při vyřazení bychom šli do něj. Je dobře, že nás v něm aspoň nasadili rovnou do 2. kola.

Nezkusíte příští rok Ligu mistryň třeba na zimním stadionu?

Je to možné, ale musíte zabezpečit šest až osm termínů na další zápasy. Do budoucna uvidíme, tenhle rok nám ujel vlak. Přitom v naší hale se hrají mezistátní utkání, jsem velmi překvapený, že Ligu mistryň nemůžeme. Život jde dál.

Kondiční trenérka Petra Königová vám měla po fyzickém drilu předat dvacet ferrari. Stalo se?

Silově jsou holky úplně jinde, jsme hodně spokojení. Šlo o dobrou změnu od haly. Házenkářská stránka nám taky jde, je velmi cítit, že hráčky jsou nadupané, našlapané. Doufám, že to bude vidět v interlize a hlavně v evropském poháru.

V čem byl hlavní rozdíl?

Že se dělal program dost konkrétně na každou hráčku jednotlivě. Řešily se věci, v kterých jsou dobré anebo kde měly problémy. Vidím u nich radikální progres.

Jak vám do přípravy zapadla exhibice proti hokejistům?

Dobře. Týden tréninku je velmi dlouhý, takže vždycky máme nějaké oživení. Minulý týden ochutnávku vína, teď tohle. A o víkendu nás čeká první test, dvojzápas s německým Thüringerem.