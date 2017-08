Skvělý start, pak se Kornfeil propadl. Koukal jsem, jak mě předjíždějí

„Bylo to strašně zvláštní. Snažil jsem se za každým pár metrů, pár zatáček držet, ale prostě mi ujížděli,“ líčil Kornfeil v cíli.

Tam ve třídě Moto3 obsadil 20. místo.

Pojďme od začátku. Už v týdnu jste říkal, že si přejete déšť. A on těsně před závodem přišel.

Ano. Když začalo hodně pršet během ranního warm-upu MotoGP, tak jsem si říkal, že by mohlo ještě víc a víc. Aby dráha byla celá zmoklá. Mysleli jsme si, že bude déšť. Dívali jsme se na radar a něco mělo přijít, proto jsem si nechal na sobě i v závodě pláštěnku. Udělali jsme tvrdé tlumiče, aby fungovaly na totální vodě, jenže to začalo osychat. A na takové trati potřebujete naopak měkké, abyste tu motorku cítil. Čekali jsme vodu, ale nedá se nic dělat.

Start jste měl skvělý. Jak jste ho viděl?

Chtěl jsem jít mnohem výš, protože jsem viděl, že ti kluci vpředu jedou rychle a ujíždějí. Problém byl ale ten, že trať osychala a déšť nepřicházel. Jak je nás na trati 33, tak se ta stopa hrozně rychle vyjíždí. Nemohl jsem najít limit, hranici pádu. Párkrát mě to upozornilo a já se divil: Ty brďo, vždyť jsem neudělal nic jinak. Bylo to strašně zvláštní, snažil jsem se za každým pár metrů, pár zatáček držet. Ale nešlo to. Problém je výkon. Ztrácím na nejlepší, motorka se tolik nerozjede.

Byl jste v tom druhém kole na 10. příčce optimista?

Jasně! Bral jsem to tak, že jsem se probojoval hodně vysoko. Jenže ostatní kluci začali hodně tahat. Oni jeli tempo, vlastně ještě rychleji, ale já to nedokázal. Byly to podmínky na prd. Když je voda, tak je to jednoduché. Když je sucho, tak taky. Ale tady to něco mezi, to nikdy nevíte, co máte udělat. Je to jen o pocitu jezdce na motorce. Ostatní piloti se cítili špatně na začátku, proto jsem je mohl předjíždět. Ostatní ale v průběhu závodu.

Ztrácel jste postupně, či znenadání?

Ztrácel jsem plynule, kolo co kolo. Ujížděli mi a já nebyl schopen je na žádném úseku trati doklapnout. Tak jsem se jen propadal a koukal, jak mě někdo předjížděl. Ke konci závodu jsem zase začal motorku cítit a jelo se mi dobře. Finální výsledek je sice lepší než kvalifikace, ale to nikoho nezajímá. Jsme bez bodu.