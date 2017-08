Kotrmelce, hvězdičky, panika. Kornfeil prožíval bláznivou kvalifikaci

Nakonec skončil 24., což do nedělního klání rozhodně nedává růžové vyhlídky.

Co se na začátku stalo?

Měl jsem v úmyslu první kolo co nejostřeji napálit. Prdnout tam nejrychlejší kolo hned, abych pak měl pohodu. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo a společně s Rodrigem jsme prolétli poslední šikanu ve velkém stylu. Držel jsem se ho, měl jen minimální rozestup. A jak ho motorka vykopla, tak jsem ho nechtěl přejet, a poslal to do jeho stroje. Udělal jsem mraky kotrmelců a ještě mě něco trefilo do zad.

Cítil jste bolest?

Ta musela stranou. Už během těch kotrmelců jsem myslel na to, že je to teprve první kolo. Že musím rychle posbírat motorku a dotlačit k mechanikům. Jenže když jsem ji zvedl, najednou jsem všude viděl hvězdičky a říkal si: Ty brďo, to je možná otřes mozku. Tlačil jsem motorku přes dráhu a doufal, že se mi nezdá, že tam nikdo nejede. Motorka ale byla hodně poničená a vlastně ji mechanici ani nedokázali opravit.

Trpěl jste v boxech?

Ano. Deset minut před koncem mě poslali ven, ujel jsem deset metrů a otočil to. Řidítka jsem dal vlevo a kolo šlo vpravo. Mechanici mi řekli, že na opravu potřebují hodinu, tak jsem řekl: Hoši, máte minutu. Vyjel jsem znovu na trať, a když jsem sjížděl dolů na céčko (tribuna), sáhnul jsem na přední brzdu... Nešla! Nechápu, jak jsem to dokázal ubrzdit, protože jsem si myslel, že v obrovské rychlosti vletím do kačírku a zase spadnu. Takže jsem jel zpátky do boxů. Ale v té panice mi mechanici ani nedávali nahříváky na kola, takže se nezahřívala. Stihl jsem aspoň jediné kolo. Musel jsem ho dojet, protože by mě nemuseli pustit do závodu, kdybych nesplnil kvalifikační limit. Přitom jsme měli našlápnuto na dobrou kvalifikaci a už v tom prvním kole jsem jel velký kalup.

Byla to nejtěžší kvalifikace v kariéře?

Rozhodně nejbláznivější a nejhektičtější. V boxech byla velká panika. Všichni se sice snažili makat na sto procent, ale i tak nechápu, že ti kluci zapomenou zkontrolovat přední brzdu. To se nemůže stát.

Na vítěze, kterým se stal právě Rodrigo, jste ale nakonec ztratil vteřinu a půl, což není tolik.

Z tohoto pohledu to není špatné. Ale Rodrigo i po našem pádu kvalifikaci vyhrál, tak jak je možné, že jeho tým to dokázal nastavit a můj ne? Mám pocit, že se dnes dalo jet o vteřinu rychleji. Dával jsem do toho všechno a dalo se z toho vymáčknout víc.

Jste hodně naštvaný?

Jsem. Čekal jsem jinou kvalifikaci. Startovat ze 24. místa bude složité a problémem bude se dostat přes motorky KTM. Na rovince se společně potáhnou a já tam s nimi budu ztrácet kontakt. To bude kámen úrazu.

Takže si asi na neděli přejete déšť, že?

Určitě. Pokud se pojede na vodě, bylo by to pro mě lepší.