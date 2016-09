Umím se měřit s nejlepšími, ví už akrobatický pilot Kopfstein

Zklamání a naděje. Dvě slova, která nejlépe vystihují víkend karlovarského pilota Petra Kopfsteina v německém Lausitzu, kde se uskutečnila poslední letošní evropská zastávka seriálu Red Bull Air Race. V sobotním tréninku zaletěl druhý nejlepší čas. Bohužel ho nedokázal zopakovat v nedělním závodě a z Německa odjíždí s jedenáctým místem. Výsledek kvalifikace Petra Kopfsteina poslal do souboje proti dvojnásobnému mistru světa Kirbymu Chamblisovi z USA, který potvrdil obří zkušenosti z jedenácti let v Red Bull Air Race a Petru Kopfsteinovi vystavil stopku mezi osmičku nejlepších.

„Sobota mi napověděla, že už se umím měřit s nejlepšími. Čas z třetího tréninku by ve finálové čtyřce stačil na druhou pozici. To je závěr, s kterým z Lausitzringu odjíždíme do Spojených států,“ řekl karlovarský pilot.

V Americe se v první polovině října uskuteční dva poslední závody mistrovství světa Red Bull Air Race. Petr Kopfstein se v nich pokusí konečně proniknout do Round of 8 a získat body, kterými by se odpoutal z poslední příčky průběžného hodnocení, kam ho řadí bodovací systém šampionátu, přestože ani v jednom závodě Petr neskončil poslední.

„Chceme si v této sezoně, přestože je nováčkovská a extrémně náročná kvůli výkyvům počasí, dokázat, že minimálně druhou polovinu startovní listiny umíme porážet,“ přeje si Petr Kopfstein z týmu Spielberg. Další závod se letí 1. a 2. října v Indianapolis.

Při minulém závodě v Ascotu už se zdálo, že pilot Teamu Spielberg do druhého kola postoupil jako lucky looser, tedy poražený s nejlepším časem. Následně ale podal jeden z týmů proti jeho výkonu protest a nováček v soutěži byl diskvalifikován za překročení povolené hranice otáček motoru.

„Pravidla jsme nechtěně porušili a diskvalifikace byla z tohoto pohledu správným rozhodnutím. Air Race se rychle vyvíjí, závodní časy pilotů se vyrovnávají a pravidla proto přitvrzují. Z protestu je ale vidět, že soupeři mají obavu z toho, jak rychle se jim jako nováček přibližujeme,“ říká karlovarský pilot.

Navzdory diskvalifikaci ho mohou těšit kvalitní výkony, které nad slavným dostihovým závodištěm předvedl. Svými závodními časy se pohyboval ve středu startovního pole, což se v minulosti dařilo nováčkům v elitní divizi Master Class jen zcela výjimečně.

„Víme přitom, že překročení otáček motoru bylo tak minimální, že nám k lepším časům nijak nepomohlo. Limit je 2 950 otáček, my jsme se na velmi krátkou chvíli dostali na 2 959, což je bezvýznamný rozdíl,“ upozorňuje Petr Kopfstein, pro kterého byl protest jednoho ze soupeřů tvrdou školou.

„Nyní jsme vlastně rádi, že k diskvalifikaci došlo v naší první sezoně, ve které sbíráme zkušenosti a výsledky pro nás ještě nemají tak velkou hodnotu. Hodně jsme se z celé události poučili a příště si nebudeme dávat větší pozor jen na sebe, ale také na soupeře.“

Od závodu v Ascotu se intenzivně věnoval tréninku se svým letounem Edge 540 V3, který prošel drobnými úpravami, a také přípravě na simulátoru. „Všechno jsem podřídil úspěchu v Red Bull Air Race, kvůli kterému jsem oželel i mistrovství Evropy v letecké akrobacii,“ říká Petr Kopfstein.