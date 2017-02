Nymburk uštědřil Děčínu první domácí porážku v normální době

Právě třináctinásobný český mistr v prosinci jako jediný dokázal vyhrát v Děčíně v základní části soutěže, tehdy to však bylo po prodloužení. „Válečníci“ tentokrát drželi s favoritem krok do poločasu, po kterém vedl Nymburk jen o dva body. Třetí čtvrtinu však hosté ovládli 30:18.

Středočeši odehráli zápas v osmi lidech, chyběly jim opory Howard Sant-Roos, Diamon Simpson a Tony Meier. Po 18 bodech dali za vítěze Martin Kříž a Eugene Lawrence, nejlepším střelcem utkání byl s 22 body děčínský Ondřej Šiška.

„Chyběli nám tři klíčoví hráči, přesto jsme většinu zápasu kontrolovali a dovedli ho do vítězného konce. Inkasovaných 82 bodů je však na naši obranu poměrně dost, to musíme do dalších zápasů zlepšit,“ řekl Kříž.

Podle domácího kouče Pavla Budínského se na některých hráčích Děčína podepsal předchozí náročný duel s Opavou, kterou Severočeši v sobotu zdolali až po druhém prodloužení.

„Když soupeř získal dvojciferný náskok, bylo na nás vidět, že máme svěšené hlavy. Snažil jsem se tým vyburcovat, dokázali jsme se pak přiblížit, ale soupeř vždy odpověděl. Čekal jsem z naší strany více entuziazmu, pozitivních emocí po výhře nad Opavou a že do toho půjdeme víc střemhlav,“ uvedl Budínský.

Na druhém místě tabulky Děčínu odskočily Pardubice, které vyhrály v Kolíně 86:70. Domácí tým utrpěl šestou porážku za sebou. „Máme spoustu zraněných hráčů, máme spoustu unavených hráčů z náročné sezony. Půlka našeho týmu je unavená a půlka není připravená. Proto to vypadá, jak to vypadá. Věřím, že bude lépe, až se všichni dáme dohromady,“ řekl kolínský trenér Predrag Benáček, jehož tým uzavírá tabulku skupiny A1.

Pardubice navázaly na předchozí cenné výhry nad Opavou a Děčínem. Kouč Tomáš Bartošek byl rád, že se jeho týmu povedlo také ušetřit síly na nadcházející Final Four Českého poháru, do kterého vstoupí utkáním proti Nymburku. „Jsme rádi, že se minutáž rozdělila na téměř všechny hráče a skoro všichni skórovali. Teď je nutno to vyladit na pátek,“ uvedl.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů nadstavba, 2. kolo

Skupina A1:

Kolín - Pardubice 70:86 (18:15, 28:45, 45:66)

Nejvíce bodů: Horák 18, Bakič 15, Machač 13, Číž 12 - Burnett a Pandula po 18, Švrdlík 11, Wall 10.

Děčín - Nymburk 82:92 (19:20, 44:46, 62:76)

Nejvíce bodů: Šiška 22, Vyoral 14, Palyza a Landa po 12, Ježek 11 - Kříž a Lawrence po 18, Hruban 12, M. Peterka 11.

Opava - USK Praha 65:59 (14:11, 27:30, 49:45)

Nejvíce bodů: Gniadek 17, Šiřina a Blažek po 14 - Primorac 13, Michal Mareš a Madsen po 10.

KNBL - skupina A1 Tým Z V P S B 1. Nymburk 24 23 1 2265:1615 47 2. Pardubice 23 19 4 1974:1754 42 3. Děčín 24 16 8 1865:1861 40 4. Opava 24 13 11 1959:1846 37 5. USK Praha 23 12 11 1621:1626 35 6. Kolín 24 11 13 1940:2028 35

Skupina A2:

Ostrava - Brno 86:79 (25:19, 43:34, 59:55)

Nejvíce bodů: Bratčenkov 19, P. Bohačík 15, Painter a Popovič po 14, Smith 10 - Křemen 16, Nehyba a Ware po 15, Tomanec 11, Turman 10.

Jindřichův Hradec - Svitavy 76:80 (6:16, 27:42, 52:56)

Nejvíce bodů: Zuzák 22, Brooks 18, Lipkins 9 - Mickelson 17, Slezák 14, Jelínek 12, Teplý 10.