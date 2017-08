Výkvět světové atletiky uvidí za rok Ostrava. Chystá se souboj šampionů

Souboj výběrů jednotlivých kontinentů, do roku 2006 známý pod názvem Světový pohár, se koná pouze jednou za čtyři roky, naposledy jej hostil marocký Marrákéš.

„Jde o mimořádnou akci, vlastně o souboj šampionů kontinentů, o jakési mistrovství světa ve dvou půldnech,“ říká Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.

Jak vidět naživo Od pondělí jsou vstupenky v prodeji ZDE.

„Máme pro pořádání akce podporu z města i z kraje, tak se tuto podporu snažíme využít, abychom nemuseli navyšovat vstupné do takových výšin jako na mistrovství světa v Londýně, protože kupní síla v Moravskoslezském kraji je od Londýna diametrálně odlišná,“ říká Varhaník.

Vstupenky se tak budou prodávat ve čtyřech cenových kategoriích od 150 do 600 korun na den.

Tradiční ostravský „host“ Usain Bolt sice už bude za rok na atletické penzi, nicméně Varhaník věří, že Ostrava přivítá špičkové pole.

„Kolik si myslíte, že je na světě atletů, kteří by nechtěli získat 30 000 dolarů za vítězství na Kontinentálním poháru? A to už vůbec nehovořím o tom kouzlu, že jen jednou za čtyři roky můžete obléci reprezentační tričko Afriky nebo Evropy, což se vám už nikdy nemusí povést.“

V minulosti, ještě za éry Světového poháru, mohl na něm kromě reprezentací kontinentů, týmu USA a vítězného týmu z Evropského poháru (současného ME družstev) výjimečně startovat i národní tým pořadatelské země, čehož využili například Italové.

Dnes už nic takového není možné, soutěží spolu pouze čtyři výběry: Evropa, Amerika, Afrika a Asie/Oceánie.

„Je dobře, že jsou tam opravdu jen ti nejlepší z nejlepších z jednotlivých kontinentů,“ říká Varhaník. „Jako pořadatelská země máme garance, že můžeme do výběru Evropy nasadit tři naše atlety, pokud by se jich tam z mistrovství Evropy tolik neprobojovalo. Ale já věřím, že se do evropského týmu kvalifikuje ještě více našich sportovců.“

Pro starý kontinent bude „kvalifikací“ na Kontinentální pohár evropské mistrovství v Berlíně. V každé disciplíně budou moci jednotlivé kontinenty reprezentovat v Ostravě dva atleti.

PŘEDSTAVÍ SE VE VÝBĚRU EVROPY? O jeho tričko mohou bojovat i Barbora Špotáková a Tomáš Staněk.

Vítkovický stadion, prověřený Zlatými tretrami i mistrovstvím světa do 17 let, splňuje světové parametry IAAF. „V příštím roce na něm provedeme jen nějaké nuance, například přelajnování nebo novou certifikaci hlavního stadionu.“

Varhaník předpokládá, že po oba dny bude vyprodáno.

Lesk akci mají dodat i slavní světoví hosté z řad bývalých hvězd.

„Bojujeme s IAAF o to, abychom Kontinentální pohár připravili inovativně a navýšili při něm týmový duch kontinentů, například souboji head to head nebo i vylučovacím způsobem u běhů. Coby ambassadory nebo jakési nehrající kapitány chceme pozvat pro jednotlivé kontinenty i takové osobnosti, jakými jsou Colin Jackson pro Evropu, Hicham El Guerrouj pro Afriku nebo třeba Asafa Powell pro Ameriku.“

OPĚT DO OSTRAVY? Vrátí se Asafa Powell do Vítkovic coby „šéf“ amerického týmu?

Rozpočtově půjde patrně o největší akci, kterou si Česká republika může v atletice dovolit.

„Pro halové mistrovství Evropy jsme měli rozpočet kolem 150 milionů korun, tady začínáme na 250 milionech,“ připomíná Varhaník. „Přes 3 miliony dolarů jsou jen prize money. Takže Kontinentální pohár je asi nejvíc, co jsme schopni k nám dostat.“