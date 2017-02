Rus Loginov se ocitl na pranýři. Zuří studená válka biatlonová

Na Instagram, kde ruský tým u příležitosti 25. narozenin Loginova vypočetl minulé úspěchy svého biatlonisty, Martin Fourcade do komentářů připsal vzkaz: „Také bychom neměli zapomínat, že stál dva roky za EPO. To byla jeho další trofej.“

Prezident Ruské biatlonové federace za tuto glosu požadoval u IBU pro Francouze disciplinární trest a jeho vyloučení ze šampionátu.

„Na sociálních sítí jsem pak dostal z Ruska spoustu urážlivých vzkazů. Pokud mě chce někdo napadat za to, že bojuju za čistý sport, je to smutné,“ posteskl si Fourcade.

„Já Martina chápu,“ prohlásil Michal Krčmář a nejen on.

Pokud vycházíme čistě z litery zákona (a pravidel), nebyl Loginovův start po odpykání trestu žádný problém. V časech mnoha ruských dopingových kauz a následných výmluv, přesto jeho nominace působila na řadu biatlonistů jako červený hadr na býka.

V prosinci se po dvouletém trestu vrátil na scénu, nejprve do B-týmu, nyní jej ruští trenéři povýšili – a hned postavili do úvodní štafety na šampionátu.

„Což byla do nebe volající drzost,“ říkal Němec Erik Lesser.

„Je to ujeté,“ přitakal Michal Šlesingr. „V době, kdy se tolik řeší jejich doping, Rusové nasadí člověka, který bral EPO, nejhorší možný doping v našem sportu. Názorná ukázka, co si Rusové o dopingu myslí.“

Šlesingr do štafety nominován nebyl. „Ale kdybych jel třetí úsek, nejspíš bych se neudržel a dal Loginovovi najevo, co si o něm myslím,“ vyřkl.

Martin Fourcade se neudržel. Loginov právě dokončil třetí úsek, když Francouz vyrážel do čtvrtého. Najel k Rusovi a odrazil se holí od vnitřku jeho lyže. „Bylo to od něj vůči mě tvrdé,“ stěžoval si Loginov. „Martine, ty jsi svině,“ vykřikl v přímém přenosu ruský komentátor Dmitrij Gubernijev.

Fourcade na posledním úseku přespurtoval ruského finišmana Antona Šipulina, za cílem se na něj otočil a ukázal zaťatou pěst.

Během vyhlášení medailistů poté oba bronzoví Rusové nepodali Fourcadovi ruku. Ten vzápětí sestoupil ze stupňů a prošel demonstrativně kolem nich.

„Pozdravil jsem Fourcada, ale on si se mnou ruku podat nechtěl,“ tvrdil poté Loginov agentuře TASS.

„K žádnému takovému pokusu vůbec nedošlo,“ opáčil Francouz.

Na tiskovou konferenci ruský tým raději Loginova ani nevzal. Šipulin zde označil Fourcadovo chování za zcela nevhodné: „Zachoval se zle k jednomu členu mého týmu, a protože náš tým je rodina, zachoval se tak zle i k celému našemu týmu. Obviňuje muže, který si už prošel trestem. Plete politiku do sportu. To by nikdo dělat neměl.“

Fourcade odvětil, že neudělal nic, co by bylo proti pravidlům. „Kdybych se něčím provinil, nebyli bychom nyní druzí.“

Ruský reportér se jej zeptal, zda tedy rozpoutává biatlonovou studenou válku. „Studená válka byla mezi USA a Ruskem, ne?“ reagoval. „Myslím, že já mám hodně respektu k soupeřům.“



Ovšem k Loginovovi ho nemá. Zášť je zjevná. U Fourcada i dalších. Jak říká Michal Krčmář: „Myslím, že Loginov nemůže počítat, že budeme teď chodit kolem něj, plácat ho po ramenou a říkat mu: Je super, že jsi se vrátil. Od nás dostane, co si zaslouží.“

V jejich očích si coby bývalý dopingový podvodník zaslouží opovržení.