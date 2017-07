Revoluce v Davis Cupu a Fed Cupu? Až jindy. Vyhrajeme, věří Kaderka

„Byť vyprávěli, že je to formalita, neprošlo by to. A oni by měli ostudu navrch,“ říká šéf českého svazu Ivo Kaderka, který proti radikálním změnám bojuje. Původně měly zahrnovat to, že národní týmy mužů musí pro čtyři dvouhry povolat čtyři různé hráče, že se finále Fed Cupu bude hrát na neutrálním místě... „Pochopili, že nebudou mít podporu,“ těší Kaderku. „Všechno jsem prezentoval tisíckrát dokola a jedu bojovat za to, aby se neměnilo pokud možno nic. Očekávám, že vyhrajeme.“

V bývalém Saigonu nakonec místo překopání starých pořádků přijdou tyto hlasovací body. Aby se v Davis Cupu hrály dvouhry jen na dva vítězné sety; aby vítězové obou soutěží měli další rok garanci začátku na domácí půdě; aby se v případě rozhodnutého stavu nemusel nutně hrát pátý duel...

Ivo Kaderka, šéf Českého tenisového svazu

Proti původním plánům pouze drobné. Podle Kaderky však nicneřešící věci. „Já tvrdím, že kdo hrát chce, ten bude - a kdo nechce, nebude. Ani přes milion změn. Tohle je chiméra,“ odmítá, že by méně setů mělo přitáhnout k Davis Cupu více hvězd. A opakuje to, co mu vadí nejvíc: „Soutěže s více než stoletou tradicí jako Davis Cup a s více než padesátiletou jako Fed Cup se mají ctít, opečovávat a adorovat - a ne měnit za každou cenu.“

Původní radikální plány hájí americký šéf ITF David Haggerty i viceprezidentka a jeho krajanka Katrina Adamsová. Ve Vietnamu dají na stůl zlomky toho, co hájí - a čeho se nechtějí vzdát. Lobbovat se tak bude ve velkém. „Příští rok by to mohlo být horší,“ tuší Kaderka.

Představitelé ITF slibují, že se tímto tenis zatraktivní, že nové formáty budou více vyhovovat televizím - a že přinesou 10 milionů dolarů. „Ale ten finanční balík není ničím garantovaný. A navíc: když si to rozpočítáte na 200 federací, je to nic,“ oponuje Kaderka.

To, co se brzy odehraje v jihovýchodní Asii, tak poslouží jako symbol toho, který trend (ne)získává na převaze. Jako když v politice jedním hlasováním ovlivníte ta příští.

Že by tedy aktuální „balík“ mohl působit jako kompromis a opravdové ideové bitvy se odehrají v budoucnu? To se Kaderkovi z principu nelíbí: „Vždyť to není ‚my-federace‘ versus ‚oni-ITF‘. ITF, to jsme my. Žádné ústupky nikomu dělat nemusíme, sami v tajném hlasování rozhodneme o vlastním osudu.“

V Ho Či Minově Městě jako zástupce vítězné fedcupové země zase přivítá ostatní při slavnostním banketu, ale projev aktuálnímu sváru věnovat nehodlá: „To by nebylo korektní. Lobbing musí mít svoje pravidla a znáte můj názor, že se tradiční a noblesní věci nemají ničit.“

Mimochodem, v hostitelském městě se nachází Palác sjednocení. Ze by inspirace pro tenisový svět?