Porážky nesčítám, tvrdí trenér kolínských basketbalistů Benáček

Medvědi se ale i tak udrželi v lepší polovině tabulky, což jim v nadstavbové části umožňuje působení v kvalitnější skupině A1. O víkendu do ní vstoupili vysokou porážkou 57:90 na palubovce mistrovského Nymburka.

„Tak Nymburk je Nymburk, v domácí soutěži jasný favorit, ať už hraje doma, nebo venku. Pravidelně ukazuje svou kvalitu, a i když jsme ho měli na podzim u nás na lopatě, dokázal si díky zkušenostem koncovku pohlídat,“ řekl kolínský kouč Predrag Benáček.

Postupem do skupiny A1 jste splnili první velký cíl sezony. Jaký bude ten další? Zkusit se posunout na čtvrtou příčku a získat tím výhodu před play-off?

Další cíl? My ho máme jasný. Sehrát tým. Vlastně máme několik nových hráčů, protože se nám vracejí po dlouhodobých problémech z marodky. Třeba Číž s Horákem vlastně pořádně nehráli a netrénovali téměř půl roku.



Čtvrtý tým bude zahajovat play-off doma. Tu příčku nemáte daleko, neříkejte, že vás neláká...

My se určitě budeme snažit o co nejlepší umístění, to je jasné. Ale hlavně se musíme dát dohromady a během nadstavbové části se kvalitně připravit na play-off.



Marodka vás během podzimu pořádně potrápila, že?

Podobně jako v minulé sezoně. Navíc ta zranění nejsou krátkodobá, hráči nám vypadávají na velkou část sezony. A když se vrátí, přináší to další problémy. Chybí jim kondice i herní praxe, souhru už jsem zmiňoval. I proto jsme zakončili základní část neúspěšnou sérií.



Prohra v Nymburce byla už pátá v řadě a hned v úterý navíc hostíte druhé Pardubice, dalšího velmi těžkého soupeře. Prohrát i pošesté, to by bylo hodně nepříjemné...

Když chceme hrát skupinu A1, tak musíme počítat s tím, že mohou přijít porážky, nastupujeme přece proti nejsilnějším soupeřům. Já ty prohry nesčítám, beru to tak, že nadstavba je novou soutěží, základní část je za námi. I když je fakt, že tu ta negativní série je, nezříkáme se toho a chceme z ní utéct.



V prvním kole Nymburk, ve druhém Pardubice. Los skupiny A1 vám příliš nepřál.

Máme těžký los, ale přesně tak jsme to schytali i na začátku sezony, když jsme čtyřikrát prohráli. Čekají nás Pardubice, máme před nimi respekt, ale doma před svými fanoušky budeme chtít určitě vyhrát.



Letos už jste s nimi dvakrát padli.

Je to velmi silný soupeř, na každém postu mají nadstandardní hráče. Letos si zahráli i v Evropě. Nic to však nemění na tom, že chceme vyhrát a vylepšit si pozici.