Kreuziger útočil, etapové vítězství v Romandii slaví kolega Albasini

I přesto, že závěrečné stoupání první kategorie do cílového městečka Champéry měřilo 14,4 kilometrů, o vítězi první etapy závodu Kolem Romandie rozhodl až hromadný spurt v posledních metrech.

„Může se stát, že dojede větší skupina pohromadě,“ řekl ještě před startem druhého závodního dne Roman Kreuziger.

Ani český cyklista v ní nechyběl a dvacátým místem ve výsledkové listině zapsal totožný čas jako vítěz.

Tím se stal Michael Albasini. Šestatřicetiletý Švýcar využil početní výhody a také aktivity svých stájových kolegů, kteří v posledním stoupání nechyběli v žádném útoku.

„V závěru jsme to měli výborně kontrolovaný díky spolupráci mě, Simona (Yatese) a Damiana (Howsena). Věděli jsme, že do sprintu máme Albasiniho, který je velmi rychlý a nakonec to dnes dotáhl do vítězného konce,“ řekl po dojezdu Kreuziger.

Ač se Albasini po celý závod schovával v pelotonu, v závěrečných metrech se prodral na čelo, kam už nikoho nepustil.

„To vítězství je velmi důležité pro něj i pro tým. Všem to dodá klid. Dnes jsme viděli, že můžeme být vpředu. Zatím je to hodně vyrovnaný závod a zdá se, že rozhodne nedělní časovka. Každý den se ale může stát cokoliv, proto musíme být ve střehu,“ doplnil český cyklista.

Na Romandii Albasini slaví sedmé etapové vítězství.

Na druhém místě dojel Diego Ullisi z týmu UAE Emirates, třetí skončil Jesus Herrada z Movistaru.

V hlavní skupině dojel i muž ve žlutém Fabio Felline a do zítřejší druhé etapy znovu vjede jako lídr celkového pořadí.

Ondřej Cink do cíle dorazil 13 sekund za vítězem na 59. místě.

Jak se vše odehrálo

Teplota v městečku Aigle, kde se nachází i tréninkové centrum Mezinárodní cyklistické unie, se ve středu pohybovala lehce pod deseti stupni. I druhý závodní den na startu pršelo.

„Bude důležité dobře se obléknout, neprochladnout a zůstat co nejdéle schovaný v balíku,“ řekl před startem Kreuziger.

Hned v úvodu se od pelotonu odpoutala šestice uprchlíků, v níž kromě jiných figuroval i Marcus Burghardt, jezdec týmu Bora-Hansgrohe.

Náskok postupně narůstal až na hodnotu pěti minut a deseti vteřin. V prvním stoupání na Chamson sice odpadl z čela Oliveiro Troia, jezdec UAE Emirates, ale vzorným střídáním se pětice uprchlíků pelotonu stále vzdalovala.

Jenže kopcovitý profil si vyžádal i další oběť. Při náročném vyšlapu na kopec Vex, jenž měřil téměř devět kilometrů s průměrem šest procent, čelo odpáralo i Burghardta. Tehdy do cíle zbývalo 84 kilometrů.

Vpředu tedy s více než sedmiminutovým odstupem v polovině závodu zůstávalo kvarteto Sander Armée (Lotto Soudal), Marco Minnaard (Wanty), Matvej Mamykin (Kaťuša) a Mekseb Debesay (Dimension Data).

Až díky skvělé práci nizozemské stáje LottoNL-Jumbo se manko pelotonu začalo ztenčovat. Sestava, jejímž lídrem je Primož Roglič, během rovinaté pasáže před závěrečnými stoupáními na větru ukrajovala desítky vteřin.

Při nájezdu do závěrečného 14,4 kilometrů dlouhého stoupání nechyběl na čele ani Roman Kreuziger, jenž se schovával za kola svých týmových parťáků Simona Yatese nebo Damiena Howsona.

Únik balík největších favoritů dohnal šest kilometrů před cílem. Následně zkusil nastoupit Roman Kreuziger, vytvořil si nepatrný náskok, ale na čele se nedokázal osamostatnit.

„Poslední kopec byl dlouhý, ale těžký tak čtyři kilometry. Zkusil jsem odjet, když jsem viděl delší sekci, ale peloton byl natolik vyrovnaný, že jsem na něj poté počkal,“ komentoval Kreuziger.



Právě český cyklista však odstartoval ohňostroj útoků. Poté vystřelil Howson, Tejay van Garderen nebo Ion Izagirre.

Všichni se však do balíku později vrátili.

A tak rozhodoval až závěrečný spurt.

V něm využil početní výhodu jezdců australské Oriky Michael Albasini.