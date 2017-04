Yates vyhrál čtvrtou etapu a je novým lídrem Romandie. Kreuziger patnáctý

Cyklistika

Zvětšit fotografii TO JSOU PANORAMATA! Momentka ze 4. etapy Kolem Romandie | foto: AP

dnes 17:32

Na závodu Kolem Romandie měl být záložním lídrem Oriky. Tím, kdo útočí, aby Roman Kreuziger mohl šetřit síly. I proto Simon Yates v královské čtvrté etapě vyrazil vpřed už dvacet kilometrů před cílem. Sám nejspíš nevěřil, že by mu tenhle útok mohl vyjít, ale on vyšel. Brit se zároveň stal novým lídrem závodu. Český cyklista do cíle dorazil ve skupině favoritů na 15. místě.