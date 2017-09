Bývalý cyklokrosař Boom podruhé triumfoval v závodě Kolem Británie

8. etapa (180 km): 1. Boasson Hagen (Nor.) 4:19:00, 2. Richeze (Arg.), 3. Kristoff (Nor.), 4. Mezgec (Slovin.), 5. Jones (Austr.), 6. Pasqualon (It.) všichni stejný čas,... 37. Štybar (ČR) -36.

Konečné pořadí: 1. Boom (Niz.) 30:56:24, 2. Boasson Hagen -8, 3. Küng (Švýc.) -10, 4. Campenaerts (Belg.) -13, 5. Kwiatkowski (Pol.), 6. Van Emden (Niz.) oba -18, ... 31. Štybar -2:38.