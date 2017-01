Kluž má krásnou halu na úrovni, ale zmatkům se český výsadek nevyhnul

Pokud by se vše mělo měřit už úvodním zážitkem, nebyl by určitě z kategorie výstavních. „Po stránce organizace to byl asi nejhorší výjezd, jaký jsme zatím v soutěži zažili,“ popsal zkušenost Beksy jeden z manažerů klubu René Peška.

Vše začalo už cestou z letiště. „Řidič nás po půl hodině dovezl před super luxusní pětihvězdičkový hotel se zahradou o velikosti Southforku,“ použil Peška přirovnání k rozlehlému legendárnímu ranči z amerického seriálu Dallas, který nastavoval zrcadlo rodině zámožných majitelů naftařské firmy.

A v čem byl se „Southforkem“ problém? Jen v jedné maličkosti.

Lamb Autrey (v červeno-bílém dresu) z Pardubic obchází Aleksandara Rašiče z Kluže. Viktor Půlpán (vpravo) z Pardubic nahání Aleksandara Rašiče z Kluže.

„Všichni si ten rozlehlý areál hned začali fotit, já se to chystal dát na klubový Facebook, jenže pak jsme přišli na recepci o velikosti tří basketbalových hřišť, a tam o nás nic nevěděli,“ vypráví nyní už s úsměvem Peška.

„Ještě jsme rychle stačili vyběhnout ven, abychom zastavili řidiče, který ovšem nechápal, co se děje. Tvrdil, že z klubu ho sem poslali. Při ověřovacím telefonátu nám ale zástupce Kluže řekl, že o změně hotelu vědět měl. My to ale vzali v pohodě, zasmáli jsme se a s nadsázkou jsme vtipkovali, že až přiletí oni, zastavíme s nimi u pražského Hiltonu... Když jsme pak přijeli do toho správného hotelu, vše už bylo v pořádku, ubytování jsme měli na úrovni.“

Hotelový chaos vznikl dílem i proto, že Pardubice nedostaly od domácího klubu žádného průvodce, který by v případě mezinárodních utkání měl být standardem.

„I u nás to tak funguje, proto vždy už na letiště posíláme v autobuse někoho, kdo týmu hostů ukáže vše potřebné. Bohužel, nám z šesti venkovních zápasů v soutěži takovou osobu poskytli jen v litevském Šiauliai. V Kluži bylo aspoň dobré, že řidič uměl anglicky, ale třeba v Bělorusku jsme lovili ruská slovíčka a všechny přesuny během pobytu jsme museli domlouvat pouze s ním,“ popisuje zákulisí FIBA Europe Cupu pardubický manažer.

PŘIPRAVENO NA BASKETBAL. Moderní aréna v Kluži bude hostit zápasy Eurobasketu 2017.

Podobná situace byla i se sháněním informací o utkání pro mediální potřeby. „Ač jsou v soutěži striktní pravidla pro to, co musí domácí klub připravit na zápas pro média i zástupce soupeře, zatím jsem nic podobného nikde nedostal. Leckde byl navíc problém sehnat i wi-fi připojení a třeba na Kypru nám ho zprovoznili až na náš požadavek těsně před utkáním.“

Jak doplnil pardubický křídelník Lukáš Kotas, pobyt na hotelu, služby i komunikace v angličtině byly na hotelu, vzdáleném 15 minut jízdy od haly, bezproblémové.

A proto už se můžeme přesunout do víceúčelové haly s názvem Sala Polivalenta, jež má oficiální kapacitu pro basketbalová utkání 7 227 diváků. Do provozu byla uvedena v roce 2014 a stát měla 16,5 milionu eur, tedy necelých 450 milionů korun. Nachází se ve velkém sportovním areálu, v sousedství moderní fotbalové Kluž arény, jež pojme 30 tisíc diváků a otevřena byla v roce 2011, když stála 45 milionů eur (1,2 miliardy korun).

„Hala se zdála být blízko centra města, už zvenku vypadala pěkně a i uvnitř to bylo na vysoké úrovni. Mimo jiné se tam konají i hudební koncerty. My jsme s halou byli spokojení. Šatny byly dostatečné jak vybavením a čistotou, tak velikostí. Byly o něco menší než v pardubické aréně, kde jsou ale kabiny pojaty hodně velkoryse,“ hodnotil Lukáš Kotas prostředí, které Kluž využívá až od druhé fáze FIBA Europe Cupu.

„Shodli jsme se, že nám to hodně připomíná pardubickou Tipsport arénu, jen tam byla o něco větší zima, než bývá u nás, a to tam není led. Při mistrovství Evropy na přelomu srpna a září ale tohle bude jistě jiné. Jinak zázemí bylo na úrovni - v šatně nechyběl ani prostor pro regeneraci včetně sauny,“ všiml si René Peška.

Podle křídelníka Kotase, který má za sebou také reprezentační starty mezi dospělými, je rozdílem oproti pardubické aréně blízkost tribun. „V Kluži jsou u hřiště znatelně blíž. Já ale hluk z hlediště během zápasů stejně moc nevnímám, navíc atmosféra tentokrát nebyla nijak bouřlivá.“

Sala Polivalentă Cluj-Napoca. Moderní aréna v rumunské Kluži bude hostit zápasy Eurobasketu 2017.

To potvrdil i Peška: „Na FIBA Europe Cup tam chodí kolem tří tisíc lidí, což je zhruba jako u nás. Na náš zápas bylo kvůli místním svátkům o něco méně, ale hlavně to byli „klasičtí diváci“, takže i při kulise nějakých 2 500 lidí bylo v hale prakticky ticho. Bouřlivost domácího prostředí pro zápasy mistrovství Evropy se tedy dá těžko odhadnout,“ netroufá si na ostřejší soud směrem k úvodnímu zápasu na ME, kde český celek 1. září čeká shodou okolností domácí reprezentace.

Pro národní tým budou až po souboji s Rumuny následovat těžší kalibry, tedy Španělsko, Maďarsko, Černá Hora a Chorvatsko.