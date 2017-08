Bojovnice Klučinová po sedmiboji: Polykám krev, bolí mě břicho, no hrůza

„Bylo mi hodně špatně. Já tu osmistovku běžela opravdu na krev,“ popisovala desátá sedmibojařka světového šampionátu, když konečně zase vstala. „Mám i krvavý krk, polykám krev. Bolelo mě břicho, bylo mi zle, bylo to opravdu hrozné. Každá osmistovka bolí, hodně mě bolela i na Evropském poháru, ale dneska to bylo fakt echt.“

Před závěrečnou disciplínou si navíc na rozcvičovacím stadionu hnula se zády. „Nevěřila jsem si ani na čas 2:20,“ přiznala.

Ale bylo z toho 2:15,58.

A v součtu její nejlepší letošní výkon 6313 bodů.

„Trenér věřil, že to může být až tak dobré, zato já moc ne. Cítila jsem, že mi na trénincích docela docházelo. Ne že bych se necítila dobře, ale už jsem si před osmistovkou moc nevěřila, že to dám. Ale pak si prostě řeknete, že musíte, když jste na takovém závodě. A povedlo se to.“

Celá letošní sezona byla pro 29letou atletku komplikovaná kvůli předchozí operaci ramene. To ji dlouho limitovalo především v oštěpu. „Proto mě pozitivně překvapilo, že jsem tu s ním zase hodila za 40 metrů.“

Rameno by už snad mělo být konečně zdravé. „Jde o to přesvědčit hlavu, že se do něj zase můžu opřít a že mě podrží,“ vykládala.

„Je to teď jen o tom házet a házet a házet. Když jsem si při mítinku na Kladně stav ramene zase zhoršila, nemohla jsem potom tři týdny oštěp trénovat, což mi chybělo. Teď už to bude, doufám, s každým tréninkem lepší.“

UŽ TO MAJÍ ZA SEBOU. Když se vydýchaly z osmistovky, oslavily konec sedmiboje. Vlevo Eliška Klučinová.

V roce 2013 už skončila Klučinová na mistrovství světa v Moskvě sedmá, tehdy s výkonem 6332 bodů.

„Ale i tohle desáté místo je pro mě cenné, i když to ta první osmička tentokrát není,“ porovnávala. „Musím brát v potaz, že jsem tu pořád ještě nechala v oštěpu ležet nějakých 150 bodů. Neříkám, že jsem dřív se zdravým ramenem házela standardně za padesát, ale bodová ztráta na oštěpu tady určitě byla.“

Letos si může londýnských 6313 bodů vylepšit ještě na posledním sedmiboji, kde bude v sezoně startovat, ve francouzském Talence.