Kličko vs. Joshua. Velká noc určí nového boxerského krále

Londýnský chrám ve Wembley tentokrát neuvidí žádnou fotbalovou přestřelku, devadesát tisíc lidí skoupilo lístky na největší boxerský zápas roku.

Sledovat ho můžete na kanálu Nova Sport 1, který galavečer rozjede už v 19 hodin, přičemž bitva titánů vypukne až kolem jedenácté.

Scéna je připravená a mistrovské pasy organizací WBO a WBA čerstvě vyleštěné. Od října jsou volné, protože se jich vzdal britský ranař Tyson Fury. Muž, který po jedenácti letech ukončil Kličkovu nadvládu, se utápěl v depresích a kokainu. Závislost ještě přiživoval alkoholem. Během podzimu se rozhodl, že podstoupí léčbu. Do ringu se snad vrátí v červenci, ovšem to už bude králem těžké váhy někdo jiný.

Nepřekvapí, pokud zvítězí 41letý Ukrajinec Kličko. Je to profesor boxu, se skvělými kryty, brutálně silnými údery a obvykle účinnou taktikou. Než odešel k profíkům, vyhrál v roce 1996 olympiádu. Přezdívá se mu Doktor Ocelové kladivo.

Ještě méně překvapí, pokud zvítězí 27letý Angličan Joshua. Také on je olympijským vítězem, jen z roku 2012. Po přestupu k profesionálům bojoval 18krát, vždy vyhrál a pokaždé před limitem. Je rychlý a útočně naladěný. V zádech bude mít vyprodaný stadion i celou Anglii. Když měli boxeři ve čtvrtek tiskovou konferenci v budově londýnské centrály Sky Sports, stovky zaměstnanců utíkaly z kanceláří. Zvědavci stáli všude, na okraji balkonů i na schodištích, jen aby Joshuu zahlédli.

Ano, statný Joshua - řečený AJ - je mírný favorit. Nejen podle sázkových kanceláří. „Respektuju to. Nevadí mi to,“ opáčil Kličko o někdejším sparringpartnerovi.

Šampioni těžké váhy Profesionální box se dělí do několika organizací, z nichž každá korunuje svého šampiona. V nejtěžší kategorii je Američan Deontay Wilder mistrem WBC a Angličan Anthony Joshua v IBF. SUkrajincem Vladimirem Kličkem se popere o tituly organizací IBF a WBA.

Z těch slov je patrné, že tentokrát kolem ringu nebudou poletovat vulgární výhrůžky, arogantní výlevy a prostoduché hecovačky. Když vyzyvatel Kličko ve středu opouštěl veřejný trénink svého konkurenta, pronesl: „Nikdy jsem neviděl, aby byl AJ tak namakaný. Je velký jako Arnold Schwarzenegger.“

Utkají se muži, jejichž silnými zbraněmi jsou inteligence, sebevědomí a hlava.

Kličko přidává fůru zkušeností (o světový trůn boxuje podevětadvacáté) a nebývalou motivaci. Předloňská porážka od Furyho ho očividně zaskočila a fanoušci ho vesměs posílali do důchodu. „To neznáte bráchu. Vrátí se ještě silnější,“ pronesl Vitalij, starší ze slavných bratrů, který se po kariéře stal starostou Kyjeva.

„Možná to zní šíleně, ale bylo užitečné, že jsem prohrál,“ nechal se slyšet Vladimir. „Otevřelo mi to oči a cítím v krvi adrenalin, který se dřív vytrácel. Porážky se nebojím. Cítím se mladý, hladový, pokorný a posedlý tím, že vyhraju. Věřím, že to bude moje noc, můj zápas, moje vítězství.“

A pokud ne, Vladimire?

„Tak soupeři upřímně pogratuluju,“ reagoval Kličko.

Než boxeři opustili tiskový sál, ukrajinský veterán vytáhl béžový USB disk, na který nahrál video se svou předpovědí. Než vstoupí do ringu, strčí ho kapsy u pláště: „Nejsem Nostradamus, ale...“ Obsah videa a Kličkovu prognózu se jako první (a možná jako jediný) dozví člověk, který plášť s „fleškou“ následně vydraží.

Tak co myslíte, čí to bude noc?