Kouč Mayrhofer o Strachové: Šanci na medaili určitě má

O čem Mayrhofer před sobotním slalomem mluvil?

O Äre 2007, tedy závodu, ve kterém se Strachová stala mistryní světa

Jasně, viděl jsem ho živě. V té době jsem se u rakouské reprezentace věnoval rychlostním disciplínám, ale závod jsem viděl a pak i videa. Bylo to skvělé. Jsem Rakušan a všichni tehdy chtěli, aby vyhrála Marlies Schildová a když jí Šárka porazila, všichni jsme byli překvapení. Tehdy jezdila dobře i obří slalom a lyžařsky na tom byla skvěle.

O tom, na co by její zlatá jízda aktuálně stačila

Nestačila by ani na postup do druhého kola. Slalom se mění každým rokem, deset let je dlouhá doba. Vždyť i vzdálenosti mezi brankami byly jiné. Někdy stály třicet metrů od sebe, teď jsou rozestupy kratší, třeba i dvanáct metrů. I kvůli tomu jsme museli kompletně změnit techniku, což byl náš cíl, když jsem s Šárkou v roce 2012 začínal.

O umění Strachové připravit se na velké akce

Podle mě je to otázka psychiky. Na šampionátech není tak nervózní. Jasně, taky chce medaili, ale dokáže to dostat z hlavy, umí se soustředit na své lyžování a není tak nervózní jako ostatní děvčata. Třeba Wendy Holdenerová je doma, je mladá a chce medaili. Veronika Velez-Zuzulová zase doteď na medaili z mistrovství světa čeká a může to pro ni být poslední šance. I proto je obě větší tlak než na Šárku. A Šárka se cítí dobře, to jste viděli v Záhřebu. V těch dalších slalomech byla trochu unavená, ale šanci na medaili určitě má.

O letošní sezoně v porovnání s tou předchozí

Je možná nepatrně horší, ale to bylo i materiálem. Dostali jsme od Fischeru nové boty, během léta je zkoušeli, ale nebyli jsme úplně spokojeni. V Levi a v Killingtonu jsme viděli, že to nefunguje, tak jsme se vrátili ke starým, Aleksandr Chorošilov udělal to samé. A Šárka se pak s nimi zase potřebovala sžít, což chvíli trvalo, než v Záhřebu zase zajela dobře. Jenže pak byla trochu unavená, u ní už hodně záleží i na regeneraci. Jela čtyři závody v deseti dnech, to je pro ni moc. Teď měla dost času zregenerovat a pořádně potrénovat, bude to lepší.

O největší favoritce Shiffrinové

Je velmi talentovaná, ale také hodně trénuje. Aktuálně jezdí víc super-G a rychlostní disciplíny, ale vím, že když byla mladší, tak třeba projela 30 tisíc branek ročně, což je dost. Třeba Šárka v nejlepších letech dělala kolem 20 tisíc. Takže je to mix velkého talentu s ohromnou dřinou, k tomu je psychicky odolná. To potvrdila, když vyhrála zlato doma v Beaver Creeku, což taky není snadné.

O její možné dominanci v rychlostních disciplínách

To se podle mého nestane. Pár dobrých výsledků v super-G udělá, ale vládnout nebude. Už zkusila kombinovat všechny disciplíny, ale to bere hodně energie a času, což zvládá čím dál méně holek. Kdysi to dokázaly Tina Mazeová, Maria Rieschová nebo Lindsey Vonnová, ale moc takových není. Vždyť v tom nabitém kalendáři je to skoro nemožné. I Shiffrinové ze sjezdů ustoupila, bylo toho na ni příliš.

O druhé velké favoritce Velez-Zuzulové

Už loni byla dobrá, předtím byla zraněná. Ale pořád se posouvá, je velmi rychlá a má dobrý materiál a servis. Navíc ví, že dokáže jezdit rychle a ve slalomu hraje mentalita důležitou roli. Vzpomeňme na Šárku před dvěma lety v Kuehtai, kde dojela druhá a už to šlo... (Později získala bronz na mistrovství světa) Zuzulová je stejný případ, jezdí rychle, všechno se jí daří. Ale tak to u těch velkých závodníků bývá, když jsou na vlně, nemusí moc o závodech přemýšlet a daří se jim.

Stupně vítězů závodu Světového poháru slalomářek jsou česko-slovenské. Zleva Petra Vlhová (druhé místo), vítězka Veronika Velez-Zuzulová a Šárka Strachová.

O motivaci do olympijské sezony

O následující sezoně budeme mluvit až po této. Teď je před námi důležité mistrovství světa a poslední dva slalomy Světového poháru. Z výsledků je vidět, že stále může soutěžit s nejlepšími, proto jí ani motivace nechybí. Ale jakmile ucítí, že už to nefunguje, bude těžké ji motivovat do tréninku.

O důležitosti následujících závodů

Hrají v jejím rozhodování velkou roli. Šárka už se v lyžařském světě pohybuje dlouho, už jí vzal spoustu energie. Vždyť ve Světovém poháru začínala hrozně mladá, proto musí mít velkou motivaci k tomu, aby znovu v létě podstoupila ten těžký trénink. Je pro ni důležité vědět, že může bojovat o stupně vítězů, ne o šesté, sedmé, osmé místo. Těch už má dost.