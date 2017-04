Pojďte hrát golf. Spilková po životním triumfu věří v boom á la biatlon

Česká profesionálka se tento týden vrátila do rodné Prahy, aby oslavila své historické vítězství.

V polovině dubna zazářila v marockém Rabatu. Na severu Afriky se stala první Češkou, která kdy zvítězila na Ladies European Tour (LET), elitním evropském okruhu turnajů, jedné z nejprestižnějších scén golfového světa. „Stále si to neuvědomuji.“

Působí šťastně a uvolněně. Tak jako při finálovém kole v Maroku. Právě v něm rozhodla brilantní hrou o svém titulu. Zahrála šest birdie a stanovila nedostižnou metu pro největší soupeřky včetně Norky Suzann Pettersenové, zkušené borkyně a sedminásobné vítězky na LET. „Byla jako tygr, který si jde pro svou kořist. Říkala jsem si, že mě určitě dotáhne,“ vyprávěla.

Spilková to zvládla, čímž si vysloužila prémii ve výši 67 500 eur, pozvánky na majory, dvouleté členství na LET i krásnou dárkovou kazetu plnou šminek. „I kdybych nevyhrála, tak jsem ten den vyhrála sama nad sebou,“ těšilo ji.

Po letech, kdy ji mnohdy svazovala psychika, hrála v klidu. Hlavně při závěrečném, svém nejlepším kole ukázala, jak si golf užívá a že si nepřipouští žádný tlak. „Nikdy bych nevěřila, že jde finále zahrát takhle bez nervů,“ smekla před ní její caddie Kateřina Dvořáková.

Spilková by teď svým úspěchem chtěla inspirovat mladé hráče a hráčky. Ráda by také přivedla ke golfu nové lidi.

„Po olympiádě si všichni chtěli kupovat pušky a běhat na běžkách - i díky tomu, že Gabriela Koukalová i všichni ostatní jsou tak přirození. Eva Samková to samé. Věřím, že jsem také taková a že lidi přitáhnu,“ doufá.

Přirozená je. Nehledá fráze, vše popisuje s duší bezstarostné holky. Zatím jí ovšem chyběly pronikavé úspěchy, jimiž by sportovní veřejnost zaujala. Třeba loni musela příslušnost k elitnímu evropskému okruhu zachraňovat až na poslední chvíli.

Teď přišel průlom. Vyhrála turnaj, vede hodnocení Ladies European Tour a za odměnu si zahraje na třech z pěti majorů, vrcholných akcích, obdobě tenisových grandslamů. Na dva se kvalifikovala rabatským triumfem, třetí pozvánku dostala jako dárek od svého sponzora KMPG.

„Tři majory a pak domácí turnaj na Čeladné, to jsou čtyři akce, na které se nejvíc těším,“ vyhlíží vrcholy sezony.

Té, která již nyní nosí přívlastek úspěšná. A to teprve odstartovala. Spilková věří, že se jí může dařit i dále. Ráda by jak na majorech, tak v Čeladné prodala svou formu.

„Skvělé je, že vím, že hraju dobře. A že na všech těch čtyřech turnajích bych mohla uspět.“ Nejbližší z nich visí v kalendáři na začátku léta. Women‘s PGA Championship se hraje na předměstí amerického Chicaga od 29. června do 2.července.

Spilková si dává i jiné cíle než zmíněné kvarteto podniků.

Ráda by se co nejdéle udržela v čele finančního žebříčku LET, kde zůstala i po vystoupení ve španělské Barceloně, kde skončila na děleném 34. místě.

„Hrála jsem dobře i ve Španělsku a byla jsem moc ráda, že jsem i poté zůstala první. Že to nebyl jen jeden týden. Snad to udržím až do konce.“

Jde o odvážné přání, Spilková však ukazuje, že je oproti minulosti silnější. Také sebevědomější. A troufalá. Po hektickém závěru minulé sezony se věnovala sama sobě, zapracovala na mentální stránce. Změnila mnohé, i kouče.

Před startem v Maroku pravila, že cítí, že má blíže k nejvyšším příčkám.

Hned napoprvé pak získala titul. „Byla jsem připravená zvítězit,“ potvrdila.

Bude válet i dál?