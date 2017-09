Nejdřív poslední major sezony, pak Spilková zabojuje o kartu na LPGA

Letošní vítězka turnaje na evropském okruhu LET Spilková si v této sezoně zahraje třetí z pěti majorů. Na KPMG Women’s PGA Championship i na British Open prošla třiadvacetiletá hráčka cutem do závěrečných kol. Na hřišti Evian-les-Bains hrála pátý ženský major poprvé předloni a skončila na děleném 55. místě.

Před cestou do Francie zvolila čtrnáctidenní samostatnou přípravu. „Bez trenéra Lukáše (Martince). Vše jsme jen konzultovali na dálku. Možná proto, abych si na sebe dokázala přenést více zodpovědnosti, ne jen se na někoho spoléhat. Pomáhá mi to a snad to i přinese úspěch,“ řekla Spilková magazínu Golf Digest.

Po Evian Championship bude hrát turnaje LET ve Španělsku a Francii a poté vyrazí poprvé v kariéře bojovat o kartu na nejvyšší ženský okruh LPGA. Díky zisku vavřínu na turnaji LET startuje rovnou ve druhé fází třístupňové kvalifikace.

Už loni o kvalifikaci mluvila, ale nakonec ji neabsolvovala. „Až teď vidím, jak dobré bylo rozhodnutí zkusit kvalifikaci až o rok později. Letos se cítím mnohem lépe připravená a myslím, že se mi podaří uspět, tedy být mezi pěti nejlepšími Evropankami,“ řekla Spilková. O LPGA začne bojovat 19. října na Floridě.