Bývalá světová čtyřka Dateová uzavřela tenisovou kariéru dvěma kanáry

„Na Tokio mám úžasné vzpomínky,“ řekla na kurtu Dateová, jež na Japan Open získala polovinu z osmi titulů na okruhu WTA. „Musím poděkovat za spoustu věcí. Tenis je nádherný sport, zvlášť ten ženský, a já si to na Tour moc užívala,“ dodala.

Dateová byla na vrcholu v polovině devadesátých let. V listopadu 1995, necelý rok před prvním ukončením kariéry, vystoupala na čtvrté místo světového žebříčku za Steffi Grafovou, Monicu Selešovou a Arantxu Sánchezovou Vicariovou.

Zahrála si semifinále Wimbledonu, Roland Garros a Australian Open, na US Open byla dvakrát ve čtvrtfinále. Během pauzy se vdala za německého automobilového závodníka Michaela Krumma a na kurty se vrátila v sedmatřiceti letech v roce 2008.

Letos ale po sérii zdravotních problémů hrála už jen na dvou podnicích ITF a v minulém týdnu oznámila, že turnaj v Tokiu bude definitivní tečkou. V poslední době Dateovou trápily bolesti ramen a levého kolena, s nímž v dubnu 2016 podstoupila druhou operaci.

„Je to pro mne velká čest. Teď je to smutné, ale jsem si jistá, že můžeš být spokojená s tím, čeho jsi dosáhla, a těšit se na to, co máš před sebou,“ ocenila soupeřku Kruničová.