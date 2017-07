Vaughnová dala vale Praze, bude hrát za Fenerbahce Istanbul

Třicetiletá rodačka z newyorského Bronxu, která je od letošního roku držitelkou českého občanství a reprezentovala na mistrovství Evropy v Hradci Králové (průměry 16 bodů a 6 doskoků na zápas), míří na jednu z nejlepších klubových adres v evropském basketbalu.

Ve své předchozí kariéře působila Vaughnová v Izraeli (Ramat Hašaron a Elicur Ramla) či v Itálii (Taranto), až v Praze však našla svůj druhý domov - zdálo se, že už natrvalo. Nabídka od Fenerbahce však byla příliš lákavá.

Před dvěma lety významně pomohla USK k senzačnímu euroligovému triumfu, v dalších dvou sezonách nejlepší klubové soutěže kontinentu s českým celkem vybojovala čtvrtá místa. Na svou medailovou sbírku pak Vaughnová přihodila i pět národních titulů.

Svalnatá pivotka zároveň od roku 2009 působí v WNBA, kam ji draftovali New York Liberty jako osmou v pořadí. Léta 2013 až 2016 strávila ve Washington Mystics, letos se do celku z New Yorku vrátila.

Pro Fenerbahce bude 193 centimetrů měřící a 94 kilogramů vážící Vaughnová jednou z hlavních podkošových zbraní, turecký vicemistr ji nepochybně upřednostní před dvaadvacetiletou Tilbe Senyurekovou.

V USK, které se rozloučilo se zkušenou Ilonou Burgrovou, patrně dostane velký prostor švédská reprezentantka Amanda Zahuiová Bazoukouová, která je v WNBA rovněž hráčkou New York Liberty.