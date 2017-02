Její rodný New York se moc mračí. Vaughnová zapadla mezi milé Čechy

„Mám z toho radost. Už předtím jsem se cítila jako částečná Češka a teď to mám i na papíře,“ řekl Vaughnová. „Budu se snažit Česko, svou rodinu a své přátele reprezentovat co nejlépe to půjde. Zároveň ale chci zůstat sama sebou, tím, kým jsem, bez ohledu na národnost,“ dodala rodačka z New Yorku.

V Praze žije už pět let, jelikož obléká dres klubu ZVVZ USK, který v roce 2015 dovedla k titulu v Eurolize. Za tu dobu si k českému národu a kultuře vytvořila vztah, který se rozhodla utvrdit i získáním občanství.

„Češi jsou opravdu milí. Já jsem z New Yorku, kde jsou všichni zamračení a jdou si po svém. V Praze se cítím jako doma a mám tu svou rozšířenou rodinu. Cítím se tu bezpečně a vítaná, to je to nejdůležitější. Proto jsem tu zůstala tak dlouho. Kdybych se tu narodila, rozhodně bych si neměla na co stěžovat,“ popsala třicetiletá pivotka.

„Také miluji české jídlo. Když jsme v Americe, tak říkám mámě, že už se nemohu dočkat, až budu zpátky v Česku, kde mám své oblíbené restaurace, ve kterých mě každý zná,“ dodala s úsměvem.

V mládežnických kategoriích sice nastupovala za americkou reprezentaci a musela tak žádat o výjimku, ovšem na seniorské úrovni cítila, že už pro ni není v týmu světových a olympijských šampionek místo.

„V Americe je mnoho hráček a je těžké se prosadit. Cítila jsem, že tam mají na mou pozici jiné hráčky a se mnou nepočítají. Proto jsme zvážila své možnosti a rozhodla se reprezentovat Česko,“ uvedla Vaughnová.

„Vždy jsem si chtěla zahrát na velkém turnaji a získat tuto zkušenost. A když už na něm budu hrát, tak také chci vyhrát. To je můj cíl vždy. Budeme hrát náš nejlepší basketbal a uvidíme, co to přinese. Hrajeme doma a stát se může cokoli,“ dodala odhodlaně.

Obdržení českého pasu je pro Vaughnovou důležité z toho pohledu, že už bude brána jako evropská hráčka. Každý klub v Eurolize totiž může do zápasu nasadit jen dvě hráčky mimo Evropu. „Přinese to užitek i mému týmu. Nejsem už brána jako Američanka a nezabírám tak místo na soupisce. Klub tak může přivést další posilu,“ připomněla.