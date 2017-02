Z pivotky Vaughnové je Češka, bude reprezentovat na mistrovství Evropy

Třicetiletá rodačka z New Yorku sice v mládežnických kategoriích reprezentovala Spojené státy, ale po získání českého občanství dostala svolení od mezinárodní federace FIBA a může se zúčastnit evropského šampionátu, který se uskuteční 16. až 25. června v Praze a v Hradci Králové.

„Kia sama zažádala o české občanství, to dostala. V důsledku toho jsme požádali na FIBA o naturalizaci. Museli jsme zažádat o výjimku, protože hrála za americkou dvacítku. Výjimka nám byla udělena a Kia může hrát za naše družstvo,“ řekl místopředseda České basketbalové federace Miloš Pražák na tiskové konferenci.

Vaughnová už pátou sezonu obléká dres českých mistryň ZVVZ USK Praha a patří ke klíčovým hráčkám. Měla velkou zásluhu i na euroligovém titulu v roce 2015, kdy byla zvolena nejužitečnější hráčkou.

Vedle čtyř českých titulů vyhrála ligu také v Izraeli a Itálii a pravidelně hraje i zámořskou WNBA, kam byla v roce 2009 draftována jako osmá v pořadí. V roce 2011 dokonce dostala v tamní lize cenu pro hráčku s nejlepším zlepšením. Aktuálně patří New Yorku Liberty, kam v lednu přestoupila z Washingtonu.

„Kia je špičkový hráč a je to pro nás velká posila. Věřím, že nastoupí do přípravy tak, aby se stihla s týmem sehrát a že si s holkama bude rozumět,“ řekl trenér reprezentace Ivan Beneš.

Vaughnové „aklimatizaci“ usnadní fakt, že v národním týmu by měla mít minimálně pět spoluhráček z USK. „To je pro mě samozřejmě velká výhoda,“ souhlasila 193 centimetrů vysoká pivotka.

Naturalizace Američanek je v posledních letech v evropském basketbalu samozřejmou věcí. Na minulém ME měly americkou posilu například Srbky, Černohorky, Maďarsko, Polsko či Slovensko.

„Letos bude mít Američanku skoro každý tým. Je takový trend, že národní týmy tak zalepují posty, kde je nejvíce tlačí bota. U nás to ale tak není. Nabídlo se to tím, že Kia je tu pět let a sama občanství chtěla. Není to klasický gastarbeiter. Tady to je ten správný postup,“ dodal Beneš.

Vaughnová si „přestupem“ splní sen o účasti na velkém turnaji. „V americké reprezentaci je moc velká konkurence a je těžké se tam prosadit. Vždy jsem ale chtěla zažít atmosféru velkého reprezentačního turnaje a získat tu zkušenost. Moc se na to těším a jsem nadšená, že mohu reprezentovat Česko,“ prohlásila.

Kia Vaughnová oblékne český reprezentační dres na mistrovství Evropy, předává jí ho trenér národního týmu Ivan Beneš

Kvůli zisku občanství musela i složit zkoušku z českého jazyka a přísahu. „Česky se učím. Trochu rozumím, ale nejhorší je výslovnost. Čeština je opravdu těžký jazyk. Holky v kabině mi pomáhají. S Ilčou Burgrovou a Kateřinou Elhotovou jsem tu už pět let. Jsou jako mé sestry,“ dodala Vaughnová.

V české ženské reprezentaci je Vaughnová první americkou rodačkou. V té mužské však má dva předchůdce: na mistrovství Evropy 2007 byl členem národního týmu rozehrávač Maurice Whitfield, od roku 2015 pak reprezentuje křídelník Blake Schilb.