Durant a Dóm hromu. Poprvé bude v Oklahomě hostem, počítá s nenávistí

„Měl jsem tam se všemi lidmi skvělý vztah. Ke většině lidí jsem se choval dobře a oni se ke mně chovali skvěle,“ řekl Durant.



Také ale řekl, že vůbec neví, jak se sobotní večer může vyvíjet.

„Nehledě na to, co se v mém prvním zápase v Oklahomě od odchodu stane - podpora, bučení atd. - vím, že si lidé časem vzpomenou na to dobré, co jsme zažili, protože já si to budu vždycky pamatovat. Teď jsem v nové kapitole svého života, posunul jsem se dál. Chápu, že pro ně je to těžké, pro některé jsem vážně byl jako jejich syn. Byl jsem tam od svých devatenácti let, takže to vše chápu, ale mým odchodem stál prostě jen sport,“ pokračoval zadumaný Durant.

„Těším se na ten zápas, je tam vždycky skvělá atmosféra. Vždy jsem byl ten, koho tam fandové podporovali, teď budu na druhé straně, ale měla by to být velká zábava,“ těší se KD.

Letošní sezona NBA už zažila jeden velký návrat, když se Dwyane Wade plný emocí poprvé v dresu Chicaga vrátil do Miami, kde strávil celou svou předchozí kariéru v NBA. Byl skvěle přijat diváky, kteří ho zde milují i přesto, že si jako volný hráč vybral Chicago.

Durant si ale myslí, že jeho návrat bude více připomínat zážitek LeBrona Jamese do Clevelandu, když v roce 2010 odešel do Miami. Tehdy na něj diváci celý zápas bučeli.

„To je přesně ten důvod, proč jsou diváci tak důležití a proč je sport tak zábavný. Tohle dělá z diváků součást zápasu, součást týmu i celého města. Jsou loajální ke svému týmu. Hráči přicházejí a odcházejí, trenéři, manažeři to samé, ale fandové jsou na celý život. Vím, jak jsou Thunder důležití pro Oklahoma City. Byl jsem tu, když jsme se přestěhovali ze Seattlu. Každý zápas bylo vyprodáno, i když se nám nedařilo. Pro lidi znamenají Thunder všechno,“ vzpomíná Durant.

„Vím, že místním se nelíbí mé rozhodnutí, ale respektuji, jak mají rádi svůj klub a že by pro něj udělali všechno,“ oceňuje ostrostřelec své bývalé fanoušky.

Durant už proti Oklahoma City letos dvakrát hrál, pokaždé to však bylo na domácím hřišti Golden State v Oaklandu. Kevin nasázel svému bývalému klubu 39 a 40 bodů, přesto říká, že mu trvalo dlouho, než si zvykl, že hraje proti Thunder.

„Bylo to pro mě těžké hlavně v tom prvním zápase. Pořád jsem musel myslet na své současné a bývalé spoluhráče. Na ty všechny řeči, které předcházely zápasu. Měl jsem všeho plnou hlavu místo toho, abych všechno zahodil a soustředil se na basketbal. V druhém zápase už to bylo lepší. Musím se soustředit na svou hru, pak to bylo lepší. Teď to bude znovu těžké,“ uvažuje Durant dopředu k sobotnímu zápasu.

Osmadvacetiletý křídelník se rozpovídal i o svém vztahu s bývalým spoluhráčem Russellem Westbrookem.

„Je to mezi námi takové umělé drama vytvořené médii. V úvodu sezony jsem dělal rozhovor a popsal své spoluhráče z Golden State jako velmi nesobecké. Novináři to následně překroutili a podali Russellovi jako bych já o něm řekl, že je sobecký hráč. Je jasné, že si Russ nebude hledat ten rozhovor a pouštět si ho, a může si pak myslet kdo ví co. Stejně jako mě říkali, že Russell děkoval Kyriemu Irvingovi, když nás porazil Cleveland o Vánocích. Vím, že by nic takového neřekl a média to všechno zveličují,“ věří Durant svému bývalému parťákovi.

Ani v nabitém týmu Golden State však nemá rodák z Washingtonu život lehký, protože očekávání jsou obrovská.

„Jsme v situaci, kdy nemůžeme před médii a fanoušky vyhrát. Když zvítězíme, měli jsme zvítězit o víc nebo jasněji. Když prohrajeme, jsme k ničemu a je to konec světa. Jakmile na sebe s Draymondem Greenem na hřišti křičíme a snažíme se vyhecovat navzájem, je z toho obrovský průšvih. Kvůli mému rozhodnutí přejít do Golden State nemůžeme být normálním týmem, ale to je prostě součást práce. Proto jsme tak dobře placení. Proto k nám tolik lidí vzhlíží, protože musíme zvládat všechnu chválu i kritiku, je to však těžké,“ pokračuje dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa.

Když však přijde na přetřes otázka, jestli to všechno stojí za to, Durant nepochybuje.

„Stojí to za to, absolutně to stojí za to. Chápu své rozhodnutí a že jsem jím lidi pobouřil, ale o to se nemůžu starat. Musím se soustředit na basketbal, který miluji, a nestarám se o to, co lidi říkají,“ uzavírá Durant.