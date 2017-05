Nečekaný hrdina: svéráz z Kanady ukázal, proč měl být novým Nowitzkým

Nebyl nejlepším střelcem utkání, nebyl nejlepší ani ve svém týmu. Přesto není nadsázkou napsat, že právě šestadvacetiletý Kanaďan dovedl nejúspěšnější klub historie basketbalu za postupem.

V rozhodujícím sedmém zápase, kde se i největším hvězdám potí ruce a míjí jasné střely, se chlapík s vizáží farmářského synka nezalekl. Celkem 14 ze svých 26 bodů nastřílel v závěrečné čtvrtině a pomohl Celtics odrazit nápor dotěrného Washingtonu v čele s Bradleym Bealem. Ten dal nakonec 38 bodů a táhl svůj tým k obratu, ale v důležité chvíli vždy přišla Olynykova odpověď.

Jeden z nejméně oblíbených hráčů celé ligy si při svém střídání minutu a půl před koncem vyslechl potlesk bostonského publika a skandování svého jména.

Kelly Olynyk v sedmém utkání s Washingtonem

„Bylo to neuvěřitelné. To, že se mi to podařilo před domácími fanoušky, tady v Bostonu, kde basket tolik milují. Vůbec se nedá popsat, jakou energií vás naplní vášeň dvaceti tisíc diváků a jak z toho můžete čerpat. Byl to skvělý pocit a doufám, že to není naposledy,“ přeje si Olynyk.

Celkově proměnil reprezentant Kanady 10 ze 14 pokusů z pole a dařilo se mu zpod koše i z dálky, odkud tradičně trápí soupeřovy pomalé podkošové hráče. V sedmém utkání ho nikdo nemohl ubránit. Sám přestřílel náhradníky Wizards 26:5 a jeho výkon byl nejlepším střeleckým počinem hráče z lavičky od roku 2009.

Poprvé nastal důvod rozepsat se o basketbalových výkonech Olynyka. Skvěle střílející dlouhán, kterému se v počátcích profikariéry dokonce dostávalo srovnání s Dirkem Nowitzkým, zapadl v NBA do šuplíku „spolehlivý pomocník“. Za Celtics odehrál 299 utkání, jen ve třech z nich překonal hranici 26 bodů.

Zato se mluvilo o Olynykových tvrdých faulech, simulování a provokování soupeře. Před dvěma lety v sérii prvního kola play-off zranil kontroverzním zákrokem clevelandskou hvězdu Kevina Lovea a poslal ji na operaci. Love a jeho spoluhráči pak Olynyka nazývali nečestným hráčem a on sám se jen těžko bránil. Dodnes na něj v Clevelandu diváci bučí.

Kelly Olynyk vykloubil rameno Kevinu Loveovi

Další jeho diskutovaný počin přišel týdnem právě v této sérii s Washingtonem. Tvrdou clonou a zřejmě i loktem srazil křídelníka Wizards a svého jmenovce Kellyho Oubreho Jr., jenž se za Olynykem rozběhl přes půl hřiště a rozhodčím navzdory do něj ostře vrazil.

Za to si Oubre vysloužil trest na jedno utkání.

Kelly Oubre se naštval na Kellyho Olynyka

Teď je však tohle všechno na chvíli zapomenuto a osudy soků se rozdělily. Oubremu, který v posledním zápase hrál jen šest sekund, končí sezona, Olynyk je za hrdinu.

„Udělal mi radost. Trénuje možná nejtvrději ze všech kluků v týmu a dneska zahrál skvělý zápas. Takhle nehrál celý rok, možná nikdy ve své kariéře, ale vidíte, že to má v sobě. Moc nám dnes pomohl,“ chválil Olynyka zkušený spoluhráč a špičkový pivot Al Horford.

Olynyk bude v létě chráněným volným hráčem a pokud přidá v další sérii podobný výkon, dostane nabídku, kterou bude Boston složitě vyrovnávat. Teď však čeká Olynyka a spol. neoblíbený soupeř. Znovu se střetnou s Clevelandem, za který nastoupí samozřejmě i Kevin Love.

A na závěr jedna zajímavost: na výkony absolventa univerzity Gonzaga má navíc zřejmě vliv i jeho účes. Statistici z ESPN zjistili, že střelba rodáka z Ontaria je lepší, když má vlasy v culíku, než když hraje s rozpuštěnými vlasy a čelenkou.

„Ještě nevím, s jakým účesem budu hrát proti Clevelandu, ale tohle možná mé rozhodnutí ovlivní,“ odpověděl Olynyk s úsměvem na nezvyklou otázku.