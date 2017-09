Americká naděje s maminkou ze Strašnic: Kdo je ten, co bydlí in a river?

Zvětšit fotografii Kayla Dayová během utkání se Shelby Rogersovu na US Open | foto: Profimedia.cz

dnes 8:00

New York (Od našeho zpravodaje) - Nesměle se nadechla a vyhrkla: „V restauraci jsem jedla kachna. Pak bába udělala knedlíky s meruňky. Knedlíky mi chutnají!“ Sedmnáctiletá tenisová naděje Kayla Dayová v New Yorku takhle labužnicky líčila, co stihla, když se na jaře zastavila u příbuzných v Praze.