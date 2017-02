Po čtrnácti letech na MS v českých barvách. Cíl je desítka, říká Smutná

Lyžování

Další 2 fotografie v galerii Česká běžkyně na lyžích Kateřina Smutná na trati Jizerské padesátky. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

dnes 8:59

Stála na stupních vítězů, když se náhle z reproduktorů rozezněla neznámá melodie. To hrála rakouská hymna. Kateřina Smutná zrovna ovládla Vasův běh, nejslavnější „lauf“, lyžařský dálkový běh. „Vůbec nic mi to neříkalo. Vlastně jsem ani nevěděla, že je to rakouská hymna,“ přiznává.