Smutná má životní formu. Bude slavit i na Jizerské 50?

V celkovém pořadí seriálu je Kateřina Smutná druhá o 45 bodů za švédskou běžkyní Brittou Johanssonovou Norgrenovou, ale jen proto, že vynechala lednový maraton v Číně. Její přípravu na Jizerskou 50 však trochu ovlivnilo nachlazení, s nímž bojovala po posledním závodu s cílem v italském Toblachu.

„Měla jsem kašel, nebylo to snadné, ale snad už to je lepší a dokážu se do víkendu vykurýrovat,“ doufá Kateřina Smutná, která dálkové běhy jezdí v barvách týmu Santander.

Před dvěma lety Jizerskou padesátku vyhrála, loni byla čtvrtá. Letos ale má životní formu prý i proto, že si odpustila cestu do Číny. „Kdyby to dopadlo jako před dvěma lety, bylo by to úžasné,“ zasnila se Smutná, která hned po Jizerské padesátce odjede do Lahti na mistrovství světa. Líbilo by se jí, kdyby se jelo na namazaných lyžích, což má radši. „Jenže má sněžit, takže to se pojede na hladkých, bohužel,“ naznačila, že moc nemá ráda styl jízdy „soupaž“.

Kateřina Smutná začala jezdit dálkové běhy před třemi lety. Do té doby závodila ve Světovém poháru za Rakousko a dařilo se jí paradoxně hlavně ve sprintech. Cítila však, že už potřebuje změnu. A hned v prvním roce dokázala ovládnout celkové pořadí Ski Classics. Takhle skvělý vstup mezi „laufařky“ nečekala. „S tím, že budu vyhrávat, nepočítal asi nikdo, a já už vůbec ne,“ svěřila se.

Na Jizerskou 50 do Bedřichova se Smutná vždycky těší. „Vždyť se jede u mě doma v Jizerkách, kde jsem trénovala od žákovských let,“ říká 33letá závodnice, která na Jizerské 50 startovala celkově čtyřikrát. „Pokud by se mi podařilo letos vyhrát, bylo by to něco extra. Ale spokojená bych byla i s umístěním do třetího místa.“

Do konce sezony má ještě další cíle: obhájit prvenství na slavném Vasově běhu a dobře reprezentovat na světovém šampionátu v Lahti, kde ji čeká štafeta a klasická desítka.