Siniakovou dojal triumf: Poprvé jsem brečela radostí a nemohla přestat

„Před odletem do Švédska jsem věřila, že můžu hrát dobře. V tréninku se mi dařilo. Ale s titulem jsem nepočítala,“ řekla jedenadvacetiletá slečna na tiskové konferenci v Praze.

Prala se s proměnlivým počasím. Utkání na deštěm smáčené antuce byla často přerušována. Zdolala tři sokyně z Top 20, tři nejvýš nasazené dámy - Lotyšku Sevastovovou, Francouzku Garciaovou a na závěr Dánku Wozniackou.

„Proti ní jsem nebyla favoritkou, tak jsem byla uvolněnější, neměla jsem co ztratit,“ pravila.

I proto zvládla bitvu s běhavou dánskou bojovnicí, někdejším číslem 1 na žebříčku. Taky proto vyhrála i své druhé finále v jinak nepříliš povedeném roce 2017, což svědčí o její duševní i tělesné síle.

„Určitě si toho vážím,“ tvrdila a zálibně pokukovala po trofeji, jež před ní stála na stole. „Zatímco poraženou finalistku si nikdo nepamatuje, titul vám zůstane navždy. Je hodně těžké udělat poslední krok. Máte za sebou hodně zápasů, cítíte únavu, bolest.“

Psychický i fyzický nápor ze Siniakové spadl při slavnostním ceremoniálu. Rivalky ji nepřemohly, emoce ano. V jednu chvíli se rozplakala. „Myslím, že se mi stalo úplně poprvé, abych brečela z radosti. A nemohla jsem přestat.“

Euforie bleskově vymazala truchlivé vzpomínky na tři zpackané grandslamy, na vyřazení v úvodních kolech Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu. Slzy na její tváři vystřídal úsměv, když si přímo na dvorci při nezkušeném zacházení s velkou lahví sektu postříkala šek, pohár i květinu od pořadatelů. „Je vidět, že nepiju alkohol, no,“ podotkla pár dní poté.

To už měla po oslavě v Hradci Králové, na níž se potkala též s dědou a babičkou, kteří přiletěli na návštěvu z Moskvy. Přípitek se konal, leč Siniaková si ťukla se skleničkou ledového čaje. „Snad bude stačit, když budu se šampaňským trénovat při vyhlášeních šampionky po turnajích,“ prohlásila vesele.

Díky tažení v historickém městě a prázdninovém letovisku na jihu Švédska znovu ožil její cíl. Ráda by v příštích měsících pronikla do elitní dvacítky. Teď je na 39. pozici.

Náležitě povzbuzena se ve čtvrtek vydala na betonovou šňůru do zámoří. Tradiční část sezony vrcholící v New Yorku na US Open si vyzkouší poprvé. V minulých letech zvolila jiný program nebo byla zraněná, takže dorazila až na Flushing Meadows. Tentokrát plánuje účast na přípravných akcích v Torontu, Cincinnati, New Havenu.

Provázet ji bude kouč František Čermák, s nímž začala spolupracovat v červnu. Nyní se s ním domluvila na angažmá do konce roku. Oba jsou puntičkáři, dbají i na drobnosti, ať už se týkají techniky, taktiky, stravy, nebo chování na kurtu, v němž by se Siniaková ráda ještě trochu zlepšila. Nadále bude její rádkyní někdejší hvězda Helena Suková. Hlavou týmu zůstává tenistčin otec Dmitrij.

Přes Atlantik vyrazila s vyžehlenými vlasy, což je u ní revoluční novinka. „Ale vydrží jen pár dní,“ vysvětlila dívka proslulá kudrnatou hřívou. „Udělaly jsme s kadeřnicí takový pokus. V Americe už budu vypadat jako dřív.“