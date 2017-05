Šafránková letí do Kataru s řezem na palci i se zážitky z Afriky

„V tréninku jsme udělali plno práce. Bylo toho minimálně o třetinu víc než loni,“ hlásila česká rekordmanka. „Jsem z toho i docela unavená, ale až si to sedne, mělo by se to projevit na výkonech.“ V chladných měsících mířila za přípravou do tepla, tréninkové porce zvládala ve španělském Tenerife a v Jižní Africe.

„Tentokrát jsme tam vynechali safari, protože jsme makali, co to šlo. Ale na Velikonoce jsme navštívili černošský kostel, což byl obrovský zážitek. A také jsme se byli mrknout na lví farmě, které tam jsou vlastně na každém kroku,“ popisovala Šafránková své zážitky z tradičního kempu v jižních krajích. „Soustředění se povedlo, přežila jsem ho ve zdraví, takže si nemůžu vůbec na nic stěžovat.“

Po návratu už to však s tím zdravím zase tak optimální nebylo. Účastnice loňské olympiády se chystala na Polabské závody, v nichž se 1. května chtěla představit domácímu kolínskému publiku. Místo toho skončila v nemocnici.

„Začal mě bolet palec na noze, už jsem se na ni málem ani nepostavila. Na pohotovosti zjistili, že mě zlobí zarostlý nehet, a bylo potřeba to co nejrychleji vyřešit. Museli mi do toho říznout,“ vysvětlila, proč se při kolínských závodech nakonec prezentovala pouze v roli fanynky. „Sledovala jsem čtvrtku chlapů a hlavně oštěp, v němž soutěžil Jarda Jílek. Toho jsem do Kolína nalákala během soustředění v Africe,“ prozradila Šafránková, jak naverbovala kolegu.

Nyní na ni čekají prestižní závody v Kataru, o to nepříjemnější zranění na noze je. Atletka však nepochybuje, že ve startovní listině vedle světové rekordmanky Anity Wlodarczykové její jméno figurovat bude. „Jinou variantu než odletět a závodit vůbec neberu,“ neváhá Kateřina Šafránková. „V Kataru už jsem jednou závodila, takže nejedu úplně do neznáma.“

Podobně kvalitních podniků by jí letos mohlo čekat více než v minulosti. A to díky spolupráci s Alfonsem Juckem, slovutným atletickým manažerem.

„Před rokem jsme spolu probírali na Zlaté tretře, jestli by nebyla nějaká šance na vzájemnou spolupráci. Domluvili jsme se, že mi pomůže sehnat nějaké závody, a už během podzimu jsme se dohodli i na letošní sezonu. Tak jsem moc ráda,“ pochvaluje si Kateřina Šafránková.