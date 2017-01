Neumannová: Bojovala jsem s armádou nadopovaných. Nebyli to jen Rusové

Bývalá česká běžkyně na lyžích a olympijská vítězka z Turína Kateřina Neumannová vzpomínala mimo jiné na to, že se pokoušela nadopované soupeře porazit vlastními silami. Dodala také, že nelegálními podpůrnými prostředky si pomáhali sportovci napříč Evropou.

„To, že jsem závodila v době, která byla poškozená, nebo sport byl poškozen dopingem, je realita. Samozřejmě, s odstupem času to bylo zřetelné,“ řekla sportovkyně s tím, že nedopovali pouze Rusové.

„Myslím, že v Rusku to bylo opravdu organizované, jely v tom celé týmy. Na druhou stranu, už v době, kdy já jsem závodila, tak byli chyceni Finové, teď jsou problémy okolo Estonců, mluvilo se i o dalších národech, ale řekla bych, že v Rusku to bylo organizováno nejvíc.“ Neumannová dále dodala, že se jí některé nadopované protivníky podařilo porazit.

Kateřina Neumannová mluvila také o aktuální situaci mezi mladými lyžaři. Výsledky mistrovství světa juniorů podle ní naznačují nedostatek nadaných lyžařů v naší zemi. Souvisí to podle ní s podmínkami v Česku. „Já bych řekla, že to je víc věcí dohromady. Děti máme pořád stejné, ty klimatické podmínky samozřejmě nemáme jako seveřané, ale ty jsem neměla ani já ani Lukáš Bauer a další dobří lyžaři, takže já si prostě myslím, že jsme trošičku zaspali dobu a prostě se neurodila generace, to se stává,“ uzavírá Neumannová.