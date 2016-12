Nash potvrzuje cyklokrosařskou formu, v Heusden-Zolderu dojela třetí

Nash po triumfu v Namuru a druhém místě v úvodním závodu v Las Vegas nyní v Belgii zkompletovala medailovou sbírku. Pouze v Iowě po defektu nedosáhla na stupně vítězů. Devětatřicetiletá cyklistka projela cílem se čtyřsekundovou ztrátou na první místo a v průběžné klasifikaci poskočila ze šestého místa na třetí.

Na místy bahnité trati v areálu známého automobilového okruhu patřila Nash k nejaktivnějším závodnicím, opakovaně se ale i kvůli pádům musela probíjet do popředí z druhé desítky pořadí. V závěru předposledního kola jí pomohlo taktizování soupeřek, dotáhla se do vedoucí skupiny a do terénu vjela dokonce jako první.

Pozici pak musela přepustit sedminásobné cyklokrosové mistryni světa Vosové, jež proměnila v triumf hned první start v SP v sezoně. Před českou závodnici v barvách týmu Luna se v závěru dostala ještě belgická šampionka a průběžně druhá žena pohárového seriálu Cantová.

Konečné pořadí medailistek tak kopírovalo výsledky předvánočního závodu Superprestige v jiném belgickém městě Diegemu. V čele SP se díky šestému místu udržela Sophie De Boerová z Nizozemska.