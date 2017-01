Karolína Plíšková začala v Melbourne vítězně, postupuje i Šafářová

Plíškové stačila na postup hodina

Grandslamových turnajů už má za sebou spoustu, ale na letošním Australian Open je poprvé v roli jedné z hlavních favoritek. Loňským finále na US Open Karolína Plíšková definitivně rozrazila dveře do světové špičky a do Melbourne navíc dorazila jako vítězka turnaje z prvního lednového týdne v Brisbane.

I proto její první zápas na letošním Australian Open nasadili jako zahajovací na centrální kurt Rod Laver Areny a na něm Karolina divákům předvedla suverénní jízdu za postupem. Její španělská soupeřka Sorribesová je aktuálně 106. hráčkou světa, na Australian Open hrála dnes poprvé hlavní soutěž a výsledek tomu nakonec odpovídal.

Plíšková v prvním setu brzy získala brejk, poté odskočila ve skóre už na 5:1 a mohla první sadu ukončit při svém podání. To se jí sice nepovedlo, ale setbol na 6:2 nakonec proměnila hned v následující hře. Druhý set byl ještě hladší, Karolína v něm nedovolila Španělce uhrát ani bod a za hodinu a minutu byla po výhře 6:2, 6:0 hladce ve druhém kole. Tam se utká s ruskou kvalifikantkou Blinkovou.

„Trochu nervózní jsem na začátku přece jen byla, teď už jsem ale v klidu a doufám, že příště to bude ještě lepší. Nedávná výhra v Brisbane mi dodala sebevědomí, cítím se na kurtu dobře a těším se na další zápas.“ usmívala se při pozápasovém rozhovoru na dvorci vítězná Karolína Plíšková.

Šafářová odvrátila devět mečbolů a vydřela postup

Souběžně s Karolínou Plíškovou nastupovala na dvorci číslo tři ke svému zápasu prvního kola také Lucie Šafářová. A se zkušenou Belgičankou Wickmayerovou svedla ve velkém vedru dlouhou a těžkou bitvu, při níž jen znovu potvrdila, že má bojovné srdce jako správná česká lvice.

První set se totiž české hráčce příliš nevydařil, opřít se nemohla zejména o servis a byla z toho prohra 3:6. V dalším průběhu šel ale výkon Šafářové hodně nahoru, druhý set byl díky tomu po celou dobu vyrovnaný, ale za stavu 5:6 přišla první těžká chvilka.

Lucie při svém podání ztrácela už 0:40, díky důraznému a přesnému servisu ale dokázala postupně odvrátit hned pět mečbolů a dovedla druhý set do tie-breaku. Ani ten se však pro české barvy nevyvíjel dobře a při střídání stran prohrávala Šafářová už 1:5.

Jenže šestý mečbol odvrátila esem, stejně tak i sedmý a po následném autu Belgičanky to najednou při další změně stran bylo 6:6. Stále nervóznější Wickmayerová následně zahodila ještě další dva mečboly a sama naopak dvojchybou nabídla druhý set Šafářové. Ta už své zmrtvýchvstání pečetila suverénním výkonem ve třetím setu a již téměř ztracený zápas nakonec otočila až k výhře 3:6, 7:6 (9:7), 6:1. Ve druhém kole ji však čeká další těžká zkouška - Serena Williamsová.