ZÁPISNÍK Z US OPEN: O zatraceně těžkém boji se svůdnými myšlenkami

Na US Open nedorazila řada hvězd. Spousta favoritů a kandidátek na titul pohořela už v prvních dvou kolech. Třeba dolní polovina mužského pavouka je po odstoupení Andyho Murrayho a vypadnutí Alexandra Zvereva otevřená jako dveře od hangáru.

Tak volná cesta do finále se na grandslamu objeví jednou za uherský rok. Největším přeživším esem v této oblasti je Sam Querrey.

Ani nahoře nemusejí běžní smrtelníci věšet hlavy. Vždyť božský Roger Federer se na Flushing Meadows už dvakrát musel zachraňovat v pětisetové řeži.

Naprosto výjimečná situace je též v ženské soutěži. Už na lednovém Australian Open by se chtěla vrátit nyní těhotná Serena Williamsová. Je pravděpodobné, že své trable s výchovou synka do té doby vyřeší Viktoria Azarenková. Do ještě lepší formy se pravděpodobně dostane Maria Šarapovová, která se v New Yorku teprve rozhýbává po zraněních.

Nasazená jednička Karolína Plíšková si nemohla nevšimnout, že v úvodních čtyřech dnech byly vyřazeny Simona Halepová, Caroline Wozniacká, Johanna Kontaová, Angelique Kerberová a Svetlana Kuzněcovová.

Na jednu stranu ji vývoj turnaje může povzbuzovat. Historicky příznivé vyhlídky a svůdné představy jí však zároveň zamořují mysl.

I proto se česká ranařka ve čtvrtek tolik soužila s kvalifikantkou Nicole Gibbsovou. Jestliže chce potvrdit předpoklady a využít jedinečné konstelace v tenisovém vesmíru, potřebuje se od zhoubných úvah oprostit. Pak se Amerika může stát její zemí zaslíbenou.