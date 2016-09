Kouč Plíškové se těší na budoucnost: Kája a světová jednička? Proč ne?

Moc dobře se to poslouchá - jim oběma. „Dva tituly z grandslamů by byly málo. Pokud by jich neposbírala aspoň čtyři nebo pět, byl bych zklamaný,“ pronesl uznávaný tenisový expert a bývalý skvělý hráč Mats Wilander.

Až takovou budoucnost věští Karolíně Plíškové. Světové šestce, finalistce US Open, slečně na vzestupu. „Co dodat,“ usmál se Jiří Vaněk. „Byl to neskutečný měsíc. Ani jsem ve skrytu duše nedoufal, že to dopadne takhle dobře. Zlepšovala se den ode dne, za US Open musím jen smeknout. Strašně si postup do finále zasloužila.“

Nadšení z něj čiší i proto, že letošek považoval za potenciálně krizovou sezonu. „Dal jsem si za úkol udržet se ve dvacítce. Znám to sám: vylítnete, soupeři se na vás začnou připravovat, vy musíte obhajovat body a když vám padají, je to těžké na psychiku,“ líčí Vaněk, který to v žebříčku ATP dotáhl nejvýše na 74. místo. „I Karolína je typem hráčky, co sice raketově vystoupala nahoru, ale potřebuje si věci osahat a trochu jí trvá, než se stabilizuje.“

A vida, jak jí to jde! Najednou 24letá Plíšková v Cincinnati i v New Yorku zdolala mnoho hráček z nejužší elity. „Od semifinále v Indian Wells pomalinku stoupá nahoru,“ těší Vaňka. „To je pro její budoucnost lepší, než se stát hráčkou jednoho dvou turnajů. Sama mě překvapila, na US Open porazila porazila obě Williamsky. Snad další úspěchy přijdou.“

Jiří Vaněk vlevo s Karolínou Plíškovou a Barborou Strýcovou, vpravo ještě jako aktivní hráč.

A co cesta až na samý vrchol žebříčku WTA? Petře Kvitové se to kupříkladu nepovedlo, na druhou stranu si hýčká dva triumfy ve Wimbledonu. I Plíšková na setkání s novináři po svém návratu z Ameriky řekla: „Kdybych si mohla vybrat, tak raději výhru na grandslamu.“

Kdo ví, do budoucnosti dohlédnout nelze. Ale když na ni přijde řeč, je Vaněk optimistou.

„Z mládí byla zvyklá objíždět hodně turnajů - to bylo první, co jsem se snažil dát dolů,“ líčí. „Ona je zápasový hráč, na tréninky se jí tolik nechce. Tělo je připravené na zátěž. Jsem šťastný, že drží zdravotně. Výhodou je, že dělá krůček po krůčku. Vyhrát grandslam ve 20 letech vás jako mladou holku může pohltit, poslat na dva roky dolů. Ona si tím prošla od píky.“

Z podstaty svého řemesla ví, jak jsou predikce ošidné. Ale schovávat se za fráze, to vzhledem k současnému laufu Plíškové také nechce. „Kdyby se to jednou stalo, byla by líp připravená. Proč ne?“ říká o magické pozici číslo 1. „Ale beru to s pokorou, krok za krokem. Pojďme koukat na další pozice před námi. Vyskočit o dvě místa by znamenalo 2 000 bodů, to je výhra na Australian Open. Na jedničku jde o tři vyhrané grandslamy za rok.“

Dlouho nesesaditelná Serena Williamsová stárne, další kandidátky na její pozici nevypadají tak dominantně. Přesto zní společný přístup Plíškové a jejího kouče - posouvat se pomalu, ale jistě - rozumně.

A možná i proto Vaněk z nedávné jízdy nejvíce vyzdvihuje jediný duel, který slečna KP prohrála. „Nejvíce se mi líbilo finále s Kerberovou,“ líčí. „Jak po prvním setu dokázala srovnat, sama si naordinovala taktiku. Jsem rád, že se s tím dokáže poprat i za nepříznivého stavu. Něco změnit, mít i plán B.“

Plány, ty spolu mají velké. A jakkoli je jejich cesta stále ještě dost dlouhá, kráčí slibným směrem.