Cesta zpět na trůn vede přes Asii. Jsem ready, tvrdí odpočatá Plíšková

Příjmení Plíšková bylo v Asii slyšet už tento týden.

Na menším tokijském turnaji ve středu ráno bojovala Kristýna. Přes domácí kvalifikantku Miju Katóovou ale čtvrtá nasazená hráčka nakonec nepřešla. Rozloučila se tak ve druhém kole.

„Nedívala jsem se kvůli časovému posunu, ještě jsem spala. Když jsem se vzbudila, viděla jsem posledních pár míčků. Bohužel prohrála, ale je fajn, že zvládla aspoň úvodní zápas,“ komentovala Karolína vystoupení své sestry (více čtěte zde).

Sama se s ní v Tokiu mine, startuje na jiném, větším podniku a první mač odehraje až příští středu. „Potkáme se až později v Pekingu, kde hrajeme obě,“ vysvětluje.

Je odpočatá a vypořádaná s čtvrtfinálovou prohrou na US Open z minulého týdne. „Měla jsem pár dní volno, hodně jsem odpočívala, dávala se dohromady pro závěr sezony. Jsem ready,“ tvrdí.

Jak jste se vypořádala s tlakem na US Open?

Takový tlak jsem ještě nikdy nezažila. Obhajovala jsem své jediné finále na grandslamu, navíc jsem se mezitím stala jedničkou. Bylo toho zkrátka víc dohromady. Na turnajích před US Open, třeba v Cincinnati, mi to ještě tak hrozné nepřišlo. V New Yorku jsem loni hrála dobře a chtěla jsem to zopakovat. Nebylo to tak lehké jako loňský rok. Skončila jsem ve čtvrtfinále, takže to dopadlo docela dobře, mohla jsem skončit ještě mnohem hůř.

Účast mezi osmi nejlepšími tedy hodnotíte pozitivně?

Do loňského finále US Open jsem se nikdy nedostala na grandslamu do druhého týdne, letos se mi to povedlo třikrát ze čtyř pokusů, což si myslím, že je furt úspěch. Všichni po mně chtějí, abych vyhrávala grandslamy, což já samozřejmě chci také, ale myslím si, že na to mám ještě čas. Časem se k tomu dostanu.

Stihla jste se už se čtvrtfinálovou prohrou vyrovnat?

Ani v New Yorku jsem nebyla nijak zvlášť zklamaná. Samozřejmě každá prohra trošku bolí, na těch grandslamech pak ještě trochu více. Šanci jsem v tom posledním zápase měla, takže jsem trošku smutná byla. Během volných dní jsem se s tím srovnala. Mám před sebou posledních pár turnajů v sezoně, chci se na ně dobře připravit.



Co od tří podniků na asijských betonech očekáváte?

Vzhledem k tomu, že jsem měla pár dní volno, tak nevím, jak moc budu připravená na první turnaj v Tokiu. Doufám, že docela dobře. Pak jsou tam Wu-chan a Peking, dva velké turnaje. Na ně chci být stoprocentně připravená. Už nemůžu mít jiné cíle než dostat se do finále, případně vyhrát. To by bylo pro mě skvělé, nikdy jsem se tak daleko v Asii nedostala, navíc bych se tím pádem dostala do Singapuru.

Věříte, že se na na singapurský Turnaj mistryň probojujete?

Myslím, že účast mám blízko. I když nás čekají ještě tři velké turnaje a může se toho hodně změnit, tak mám slušný bodový náskok na devátou hráčku (aktuální pořadí naleznete zde - Porsche Race to Singapore). Budu se snažit teď hrát co nejlépe.

Se svou současnou hrou jste spokojená, nebo vidíte nějaké mezery?Mezery tam jsou vždycky. Během sezony není čas pracovat na jejich odstranění, protože máme hodně nabitý program. Chtěla bych teď hlavně zůstat zdravá, přece jen na tělu už je znát, že je závěr sezony. Doufám, že se forma ještě trošku zlepší.

Bude se vám hrát lépe bez tlaku, který přináší post světové jedničky?

Amerika pro mě samozřejmě byla nejhorší z celého roku, teď to budu mít na těch třech turnajích trošku snazší. I kvůli tomu, že v Asii neobhajuji tolik bodů jako v Americe.

Pokud se vám bude dařit, můžete se před koncem roku vrátit do čela žebříčku WTA. Myslíte na to?

Ano, určitě ano. Sama jsem říkala, že když někdo skončí jako jednička na konci roku, tak je to cennější, než když se jí stanete v průběhu sezony. S ostatními holkami jsme na tom bodově hodně natěsno (aktuální žebříčky najdete ZDE). Jeden turnaj může hodně změnit.

Co byste brala radši - titul v Singapuru, nebo návrat do čela světového žebříčku?

To je těžké. Po každé dřině na turnaji bych chtěla na konci zvednout pohár. Jednička se ničím neslaví, to si můžu oslavit já doma, ale žádný pohár vám nikdo nedá. Asi bych si vybrala vyhrát Singapur.

Koho vnímáte jako svou největší soupeřku v závěru sezony?

Je tam Simona Halepová, kterou jsem kromě jednoho vítězství na Fed Cupu ještě nikdy neporazila. Ta je podle mě ve výborné formě, jen v New Yorku měla těžký los. Samozřejmě i Angelique Kerberová se může zvednout. Elina Svitolinová se hodně posunula. Garbiňe Muguruzaová už vyhrála dva grandslamy, ta může být hodně nebezpečná.

Jak Plíšková přišla o pozici světové jedničky: